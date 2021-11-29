https://ria.ru/20211129/fond-1761265230.html

Песков назвал работу фонда "Круг добра" эффективной и отлаженной

Песков назвал работу фонда "Круг добра" эффективной и отлаженной - РИА Новости, 29.11.2021

Песков назвал работу фонда "Круг добра" эффективной и отлаженной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эффективной и отлаженной работу созданного по инициативе Владимира Путина фонда "Круг добра", он также... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:48

2021-11-29T13:48

2021-11-29T13:48

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эффективной и отлаженной работу созданного по инициативе Владимира Путина фонда "Круг добра", он также отметил, что организация важна для тысяч детей, которым нужна помощь."Это эффективное решение, и, действительно, сама схема финансирования фонда и создание - это была инициатива президента. Этот фонд чрезвычайно важен для тысяч больных детей. Действительно, сложно отлаживалась работа, но сейчас она уже отлажена, и идет непосредственное оказание помощи тем детям, которые в этом нуждаются. Это абсолютно востребованный, нужный фонд, который уже на полную катушку работает", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211125/fond-1760690319.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, фонд "круг добра"