https://ria.ru/20211129/elektrichestvo-1761339498.html
В Крыму около 56 тысяч человек остались без электричества
В Крыму около 56 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 29.11.2021
В Крыму около 56 тысяч человек остались без электричества
Сильный ветер оставил без электроснабжения порядка 56 тысяч человек в Крыму, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:44
2021-11-29T19:44
2021-11-29T20:43
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
происшествия
республика крым
симферополь
крымэнерго
алушта
электричество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сильный ветер оставил без электроснабжения порядка 56 тысяч человек в Крыму, сообщило Минэнерго РФ."Сильный ветер обесточил около 56 тысяч человек в Крыму. Энергетики ведут восстановительные работы",- говорится в сообщении ведомства.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 29 и 30 сентября. По данным гидрометцентра, в связи с прохождением фронтальных разделов 29-30 ноября в южных, центральных и восточных районах Крыма пройдут дожди, выпадет более 30 миллиметров осадков. В горах 30 ноября ожидается дождь, переходящий в снег. В гидрометцентре предупредили об очень сильном ветре на полуострове - до 25-30 метров в секунду, в горах 35 метров в секунду. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, на полуострове в течение ночи резко похолодает. Днем в понедельник температура доходила до 20 градусов тепла.Троллейбусное сообщение по горной трассе между Симферополем и южным берегом Крыма остановлено в результате обесточивания участка линии из-за очень сильного ветра, сообщили РИА Новости в ГУП "Крымтроллейбус"."Троллейбусы стоят (на участке Добровской долины - на дороге от Симферополя к Ангарскому перевалу - ред.), участок контактной сети обесточен. Работают ремонтники предприятия и "Крымэнерго", - сообщили диспетчеры предприятия.Сейчас на пути к конечным маршрутам "застряли" 10 троллейбусов междугороднего сообщения, уточнили на предприятии.Троллейбусный маршрут Симферополь - Алушта - Ялта является самым протяженным в мире, расстояние между конечными пунктами составляет 84 километра, линия проходит через главную горную гряду и Ангарский перевал (752 метра над уровнем моря). Троллейбусное сообщение на отрезке Симферополь - Ялта было открыто в 1961 году, на линии были задействованы чехословацкие троллейбусы Skoda. Сейчас на трассе работают российские троллейбусы.
https://ria.ru/20211125/teplo-1760641656.html
https://ria.ru/20211129/veter-1761273011.html
https://ria.ru/20211118/pogoda-1759574365.html
россия
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, происшествия, республика крым, симферополь, крымэнерго, алушта, электричество, транспорт, погода
19:44 29.11.2021 (обновлено: 20:43 29.11.2021)
В Крыму около 56 тысяч человек остались без электричества
Около 56 тысяч человек остались без электричества в Крыму из-за сильного ветра