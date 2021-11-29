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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211129/ekonomika-1761339310.html
Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона
Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона - РИА Новости, 29.11.2021
Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона
Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона, состоящую из пяти ключевых направлений, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:42
2021-11-29T19:43
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона, состоящую из пяти ключевых направлений, сообщает пресс-служба главы республики."Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов представил кабинету министров проект стратегии развития региона, подготовленный совместно Минэкономразвития РФ и правительством республики. В республике сделали ставку на экономическую модель развития, состоящую из пяти ключевых направлений и проектов в сфере промышленности, ЖКХ, АПК, трудовой занятости и туризма", - говорится в сообщении.В сфере промышленности планируется создание индустриального парка "Джейрах" мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год и реализация проекта развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. Всего в модель развития региона включено 17 промышленных проектов, реализация которых позволит создать 3,4 тысячи новых рабочих мест.По словам Калиматова, для снижения теневой занятости и уровня безработицы планируется создать в регионе промышленный парк "Магас", что обеспечит больше тысячи рабочих мест, также будут организованы постановка предпринимателей на учет в налоговых органах и сбыт продукции личных подсобных хозяйств. "В сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов с инвестициями в размере почти 12,4 миллиарда рублей и созданием 2,4 тысячи новых рабочих мест", - отмечает пресс-служба.Глава региона также подчеркнул, что туристическая сфера Ингушетии способна принимать ежегодно свыше 460 тысяч человек."Это более 0,6 миллиарда рублей доходов ежегодно. Такой потенциал надо использовать, для чего в республике планируется реализация восьми проектов, в том числе развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи". Это обеспечит региону привлечение свыше 100 тысяч туристов в год", - считает глава Ингушетии.Еще один проект – это программа, которая позволит обеспечить к 2026 году сокращение дефицита финансирования предприятий топливно-экономического комплекса и сферы ЖКХ на 1,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html
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экономика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия
19:42 29.11.2021 (обновлено: 19:43 29.11.2021)
 
Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона

Власти Ингушетии определили пять ключевых направлений развития экономики

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона, состоящую из пяти ключевых направлений, сообщает пресс-служба главы республики.
"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов представил кабинету министров проект стратегии развития региона, подготовленный совместно Минэкономразвития РФ и правительством республики. В республике сделали ставку на экономическую модель развития, состоящую из пяти ключевых направлений и проектов в сфере промышленности, ЖКХ, АПК, трудовой занятости и туризма", - говорится в сообщении.
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В сфере промышленности планируется создание индустриального парка "Джейрах" мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год и реализация проекта развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. Всего в модель развития региона включено 17 промышленных проектов, реализация которых позволит создать 3,4 тысячи новых рабочих мест.
По словам Калиматова, для снижения теневой занятости и уровня безработицы планируется создать в регионе промышленный парк "Магас", что обеспечит больше тысячи рабочих мест, также будут организованы постановка предпринимателей на учет в налоговых органах и сбыт продукции личных подсобных хозяйств. "В сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов с инвестициями в размере почти 12,4 миллиарда рублей и созданием 2,4 тысячи новых рабочих мест", - отмечает пресс-служба.
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Глава региона также подчеркнул, что туристическая сфера Ингушетии способна принимать ежегодно свыше 460 тысяч человек.
"Это более 0,6 миллиарда рублей доходов ежегодно. Такой потенциал надо использовать, для чего в республике планируется реализация восьми проектов, в том числе развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи". Это обеспечит региону привлечение свыше 100 тысяч туристов в год", - считает глава Ингушетии.
Еще один проект – это программа, которая позволит обеспечить к 2026 году сокращение дефицита финансирования предприятий топливно-экономического комплекса и сферы ЖКХ на 1,1 миллиарда рублей.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
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Республика ИнгушетияЭкономикаРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
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