https://ria.ru/20211129/ekonomika-1761339310.html

Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона

Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона - РИА Новости, 29.11.2021

Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона

Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона, состоящую из пяти ключевых направлений, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:42

2021-11-29T19:42

2021-11-29T19:43

республика ингушетия

экономика

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона, состоящую из пяти ключевых направлений, сообщает пресс-служба главы республики."Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов представил кабинету министров проект стратегии развития региона, подготовленный совместно Минэкономразвития РФ и правительством республики. В республике сделали ставку на экономическую модель развития, состоящую из пяти ключевых направлений и проектов в сфере промышленности, ЖКХ, АПК, трудовой занятости и туризма", - говорится в сообщении.В сфере промышленности планируется создание индустриального парка "Джейрах" мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год и реализация проекта развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. Всего в модель развития региона включено 17 промышленных проектов, реализация которых позволит создать 3,4 тысячи новых рабочих мест.По словам Калиматова, для снижения теневой занятости и уровня безработицы планируется создать в регионе промышленный парк "Магас", что обеспечит больше тысячи рабочих мест, также будут организованы постановка предпринимателей на учет в налоговых органах и сбыт продукции личных подсобных хозяйств. "В сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов с инвестициями в размере почти 12,4 миллиарда рублей и созданием 2,4 тысячи новых рабочих мест", - отмечает пресс-служба.Глава региона также подчеркнул, что туристическая сфера Ингушетии способна принимать ежегодно свыше 460 тысяч человек."Это более 0,6 миллиарда рублей доходов ежегодно. Такой потенциал надо использовать, для чего в республике планируется реализация восьми проектов, в том числе развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи". Это обеспечит региону привлечение свыше 100 тысяч туристов в год", - считает глава Ингушетии.Еще один проект – это программа, которая позволит обеспечить к 2026 году сокращение дефицита финансирования предприятий топливно-экономического комплекса и сферы ЖКХ на 1,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html

https://ria.ru/20211119/vodozabor-1759825017.html

https://ria.ru/20211119/bolnitsa-1759808776.html

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экономика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия