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В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка со стороны силовиков

В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка со стороны силовиков - РИА Новости, 29.11.2021

В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка со стороны силовиков

Украинские силовики из минометов и гранатометов обстреляли поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщили в понедельник в представительстве... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:27

2021-11-29T11:27

2021-11-29T11:27

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики из минометов и гранатометов обстреляли поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева – ред.) – Александровка, выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра, восемь гранат, также применялось стрелковое оружие", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/dnr-1760588001.html

киев

донецк (донецкая область)

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в мире, киев, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр