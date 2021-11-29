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В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка со стороны силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка со стороны силовиков - РИА Новости, 29.11.2021
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка со стороны силовиков
Украинские силовики из минометов и гранатометов обстреляли поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщили в понедельник в представительстве... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:27
2021-11-29T11:27
2021-11-29T11:27
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики из минометов и гранатометов обстреляли поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева – ред.) – Александровка, выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра, восемь гранат, также применялось стрелковое оружие", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
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в мире, киев, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка со стороны силовиков
В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли запад Донецка из минометов