https://ria.ru/20211129/donbass-1761205947.html
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 29.11.2021
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:09
2021-11-29T09:09
2021-11-29T09:09
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сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь в направлении подконтрольного республике Славяносербска, в результате обстрела погиб сотрудник Народной милиции ЛНР."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили, что украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию республики