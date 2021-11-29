https://ria.ru/20211129/donbass-1761205947.html

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 29.11.2021

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:09

2021-11-29T09:09

2021-11-29T09:09

в мире

украина

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759580060_4:0:1277:716_1920x0_80_0_0_f3ac4297dfb4daf8b32ca9fe74b1bc5e.jpg

ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь в направлении подконтрольного республике Славяносербска, в результате обстрела погиб сотрудник Народной милиции ЛНР."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

https://ria.ru/20211128/donbass-1761151609.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр