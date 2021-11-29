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Доходы бюджета Калужской области выросли на 12%

Доходы бюджета Калужской области выросли на 12% - РИА Новости, 29.11.2021

Доходы бюджета Калужской области выросли на 12%

Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления за аналогичный период прошлого года и составили 56,4 миллиарда рублей, РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:42

2021-11-29T15:42

2021-11-29T15:42

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КАЛУГА, 29 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления за аналогичный период прошлого года и составили 56,4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.В понедельник на заседании областного правительства министр финансов Валентина Авдеева доложила об исполнении бюджета региона за 9 месяцев текущего года."По словам министра, доходы областной казны за отчетный период получены в объеме 56,4 миллиарда рублей, что на 5,8 миллиарда рублей (12%) больше поступлений аналогичного периода прошлого года. В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 42,6 миллиарда рублей. Их рост по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 5,6 миллиарда рублей (15%)", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольший прирост сложился по налогу на прибыль организаций (24%), налоговым доходам физических лиц (8%), акцизам и подакцизным товарам (13%), налогам на имущество организаций (10%). Безвозмездные поступления получены в объеме 13,8 миллиарда рублей.Расходы бюджета области исполнены в сумме 51,5 миллиарда рублей, что почти на уровне аналогичного периода прошлого года, информирует правительство региона. Около 98% общего объема расходов - 50,4 миллиарда рублей - составили затраты на реализацию целевых программ. На социальную сферу было направлено 33,3 миллиарда рублей или 65% от общего объема расходов."Значимые результаты исполнения бюджета и в целом работы правительства Калужской области были бы невозможны без существенной поддержки федеральных властей", - цитирует губернатора Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, правительство Российской Федерации выделяет серьезные средства на реализацию различных государственных программ.

https://ria.ru/20211129/zanyatost-1761280142.html

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экономика, калужская область, россия