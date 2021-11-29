Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211129/dokhody-1761291143.html
Доходы бюджета Калужской области выросли на 12%
Доходы бюджета Калужской области выросли на 12% - РИА Новости, 29.11.2021
Доходы бюджета Калужской области выросли на 12%
Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления за аналогичный период прошлого года и составили 56,4 миллиарда рублей, РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:42
2021-11-29T15:42
калужская область
экономика
калужская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg
КАЛУГА, 29 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления за аналогичный период прошлого года и составили 56,4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.В понедельник на заседании областного правительства министр финансов Валентина Авдеева доложила об исполнении бюджета региона за 9 месяцев текущего года."По словам министра, доходы областной казны за отчетный период получены в объеме 56,4 миллиарда рублей, что на 5,8 миллиарда рублей (12%) больше поступлений аналогичного периода прошлого года. В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 42,6 миллиарда рублей. Их рост по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 5,6 миллиарда рублей (15%)", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольший прирост сложился по налогу на прибыль организаций (24%), налоговым доходам физических лиц (8%), акцизам и подакцизным товарам (13%), налогам на имущество организаций (10%). Безвозмездные поступления получены в объеме 13,8 миллиарда рублей.Расходы бюджета области исполнены в сумме 51,5 миллиарда рублей, что почти на уровне аналогичного периода прошлого года, информирует правительство региона. Около 98% общего объема расходов - 50,4 миллиарда рублей - составили затраты на реализацию целевых программ. На социальную сферу было направлено 33,3 миллиарда рублей или 65% от общего объема расходов."Значимые результаты исполнения бюджета и в целом работы правительства Калужской области были бы невозможны без существенной поддержки федеральных властей", - цитирует губернатора Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, правительство Российской Федерации выделяет серьезные средства на реализацию различных государственных программ.
https://ria.ru/20211129/zanyatost-1761280142.html
https://ria.ru/20211126/torgovlya-1760983100.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6118b3c658790187f2113281ee2c1ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, калужская область, россия
15:42 29.11.2021
 
Доходы бюджета Калужской области выросли на 12%

Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года выросли на 12%

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 29 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления за аналогичный период прошлого года и составили 56,4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
В понедельник на заседании областного правительства министр финансов Валентина Авдеева доложила об исполнении бюджета региона за 9 месяцев текущего года.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
14:57Калужская область
Калужская область приближается к допандемийному уровню занятости населения
"По словам министра, доходы областной казны за отчетный период получены в объеме 56,4 миллиарда рублей, что на 5,8 миллиарда рублей (12%) больше поступлений аналогичного периода прошлого года. В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 42,6 миллиарда рублей. Их рост по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 5,6 миллиарда рублей (15%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший прирост сложился по налогу на прибыль организаций (24%), налоговым доходам физических лиц (8%), акцизам и подакцизным товарам (13%), налогам на имущество организаций (10%). Безвозмездные поступления получены в объеме 13,8 миллиарда рублей.
Расходы бюджета области исполнены в сумме 51,5 миллиарда рублей, что почти на уровне аналогичного периода прошлого года, информирует правительство региона. Около 98% общего объема расходов - 50,4 миллиарда рублей - составили затраты на реализацию целевых программ. На социальную сферу было направлено 33,3 миллиарда рублей или 65% от общего объема расходов.
"Значимые результаты исполнения бюджета и в целом работы правительства Калужской области были бы невозможны без существенной поддержки федеральных властей", - цитирует губернатора Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, правительство Российской Федерации выделяет серьезные средства на реализацию различных государственных программ.
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 21:32Калужская область
Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией вырос на 34%
 
Калужская областьЭкономикаКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии подозревают в хищении и злоупотреблении
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
23:58Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"
Лента новостейМолния
СМИ: четырех генералов Росгвардии подозревают в хищении и злоупотребленииВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источникПентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"