https://ria.ru/20211129/dokhody-1761291143.html
Доходы бюджета Калужской области выросли на 12%
Доходы бюджета Калужской области выросли на 12% - РИА Новости, 29.11.2021
Доходы бюджета Калужской области выросли на 12%
Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления за аналогичный период прошлого года и составили 56,4 миллиарда рублей, РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:42
2021-11-29T15:42
2021-11-29T15:42
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КАЛУГА, 29 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления за аналогичный период прошлого года и составили 56,4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.В понедельник на заседании областного правительства министр финансов Валентина Авдеева доложила об исполнении бюджета региона за 9 месяцев текущего года."По словам министра, доходы областной казны за отчетный период получены в объеме 56,4 миллиарда рублей, что на 5,8 миллиарда рублей (12%) больше поступлений аналогичного периода прошлого года. В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 42,6 миллиарда рублей. Их рост по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 5,6 миллиарда рублей (15%)", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольший прирост сложился по налогу на прибыль организаций (24%), налоговым доходам физических лиц (8%), акцизам и подакцизным товарам (13%), налогам на имущество организаций (10%). Безвозмездные поступления получены в объеме 13,8 миллиарда рублей.Расходы бюджета области исполнены в сумме 51,5 миллиарда рублей, что почти на уровне аналогичного периода прошлого года, информирует правительство региона. Около 98% общего объема расходов - 50,4 миллиарда рублей - составили затраты на реализацию целевых программ. На социальную сферу было направлено 33,3 миллиарда рублей или 65% от общего объема расходов."Значимые результаты исполнения бюджета и в целом работы правительства Калужской области были бы невозможны без существенной поддержки федеральных властей", - цитирует губернатора Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, правительство Российской Федерации выделяет серьезные средства на реализацию различных государственных программ.
https://ria.ru/20211129/zanyatost-1761280142.html
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экономика, калужская область, россия
Доходы бюджета Калужской области выросли на 12%
Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2021 года выросли на 12%
КАЛУГА, 29 ноя – РИА Новости.
Доходы бюджета Калужской области
за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления за аналогичный период прошлого года и составили 56,4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
В понедельник на заседании областного правительства министр финансов Валентина Авдеева доложила об исполнении бюджета региона за 9 месяцев текущего года.
"По словам министра, доходы областной казны за отчетный период получены в объеме 56,4 миллиарда рублей, что на 5,8 миллиарда рублей (12%) больше поступлений аналогичного периода прошлого года. В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 42,6 миллиарда рублей. Их рост по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 5,6 миллиарда рублей (15%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший прирост сложился по налогу на прибыль организаций (24%), налоговым доходам физических лиц (8%), акцизам и подакцизным товарам (13%), налогам на имущество организаций (10%). Безвозмездные поступления получены в объеме 13,8 миллиарда рублей.
Расходы бюджета области исполнены в сумме 51,5 миллиарда рублей, что почти на уровне аналогичного периода прошлого года, информирует правительство региона. Около 98% общего объема расходов - 50,4 миллиарда рублей - составили затраты на реализацию целевых программ. На социальную сферу было направлено 33,3 миллиарда рублей или 65% от общего объема расходов.
"Значимые результаты исполнения бюджета и в целом работы правительства Калужской области были бы невозможны без существенной поддержки федеральных властей", - цитирует губернатора Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, правительство Российской Федерации
выделяет серьезные средства на реализацию различных государственных программ.