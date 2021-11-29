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Организация виноделов создаст дегустационные комиссии в регионах
Организация виноделов создаст дегустационные комиссии в регионах - РИА Новости, 29.11.2021
Организация виноделов создаст дегустационные комиссии в регионах
Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов РФ после своего образования займется, в частности, созданием территориальных советов и... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:42
2021-11-29T16:48
общество
вино
дмитрий киселев
виноделие
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов РФ после своего образования займется, в частности, созданием территориальных советов и региональных дегустационных комиссий, сообщил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". Киселев был избран исполнительным секретарем правления ассоциации.В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле 2021 года, к функциям саморегулируемой организации относится разработка и выдача сертификатов качества, которые необходимы для получения лицензий на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП)."Впереди у нас создание территориальных советов, нам предстоит запустить процедуру выдачи ЗГУ, сформировать региональные дегустационные комиссии, сформировать центральную дегустационную комиссию", - сказал Киселев в ходе собрания."Работы впереди - океан. Благодарю всех за сотрудничество, которое было последние два года, вот уже третий год мы вместе. Надеюсь, что так же тесно и дружно мы будем работать в будущем", - добавил он.По его словам, история российского виноделия теперь будет исчисляться "до" и "после" образования ассоциации. "Мы переходим совершенно в другой режим. Это демократическое самоуправление отраслью. И это бесценно. Об этом мечтали многие поколения виноделов", - указал председатель совета Союза виноградарей и виноделов.
https://ria.ru/20211125/minselkhoz-1760681528.html
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общество, вино, дмитрий киселев, виноделие, россия
16:42 29.11.2021 (обновлено: 16:48 29.11.2021)
 
Организация виноделов создаст дегустационные комиссии в регионах

Федеральная СРО виноделов России займется созданием региональных дегустационных комиссий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов РФ после своего образования займется, в частности, созданием территориальных советов и региональных дегустационных комиссий, сообщил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". Киселев был избран исполнительным секретарем правления ассоциации.
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В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле 2021 года, к функциям саморегулируемой организации относится разработка и выдача сертификатов качества, которые необходимы для получения лицензий на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).
"Впереди у нас создание территориальных советов, нам предстоит запустить процедуру выдачи ЗГУ, сформировать региональные дегустационные комиссии, сформировать центральную дегустационную комиссию", - сказал Киселев в ходе собрания.
"Работы впереди - океан. Благодарю всех за сотрудничество, которое было последние два года, вот уже третий год мы вместе. Надеюсь, что так же тесно и дружно мы будем работать в будущем", - добавил он.
По его словам, история российского виноделия теперь будет исчисляться "до" и "после" образования ассоциации. "Мы переходим совершенно в другой режим. Это демократическое самоуправление отраслью. И это бесценно. Об этом мечтали многие поколения виноделов", - указал председатель совета Союза виноградарей и виноделов.
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