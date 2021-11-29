13:13 29.11.2021 (обновлено: 14:05 29.11.2021)
ВОЗ предупредила о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за неравномерной вакцинации
Глава ВОЗ Гебрейсус: неравенство в вакцинировании приведет к новым штаммам коронавируса
© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Неравенство в распределении вакцин приведет к тому, что будут появляться новые штаммы COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
"Мы не сможем преодолеть этот кризис, если не сможем решить проблему вакцинирования… Если несправедливость в распределении вакцин будет сохраняться, этот вирус будут продолжать эволюционировать непредсказуемым образом", - сказал он.
"Мы понимаем и поддерживаем ответственность государств защищать свое собственное население. Это вполне логично. Однако равенство вакцин – это не благотворительность. Это в интересах каждой страны", - подчеркнул он.
Гендиректор ВОЗ призвал все страны вакцинировать к концу года 40% населения, и 70% - к середине следующего года.
"103 страны еще не достигли 40% вакцинации. И половина из них не достигнет этой цели к концу года, поскольку у них нет доступа к вакцинам, и большинство из них находится в Африке. Некоторые страны начали предоставлять третью дозу вакцин здоровому населению, тогда как каждый четвертый медработник в Африке еще не привит. Это неприемлемо. У нас есть все больше свидетельств того, что иммунный ответ и сила вакцин падает, поэтому третья доза будет необходима. Но наша позиция остается прежней – медработники и люди из групп риска должны получить прививку прежде, чем здоровое население получит третью дозу", - добавил он.