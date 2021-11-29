Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/covid-19-1761254703.html
ВОЗ предупредила о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за неравномерной вакцинации
ВОЗ предупредила о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за неравномерной вакцинации - РИА Новости, 29.11.2021
ВОЗ предупредила о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за неравномерной вакцинации
Неравенство в распределении вакцин приведет к тому, что будут появляться новые штаммы COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:13
2021-11-29T14:05
распространение коронавируса
воз
коронавирус covid-19
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_43:0:758:402_1920x0_80_0_0_30743f953b79d9bc9005de436d46f64b.jpg
ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Неравенство в распределении вакцин приведет к тому, что будут появляться новые штаммы COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Гендиректор ВОЗ напомнил, что свыше 80% произведенных вакцин были предоставлены странам "Большой двадцатки", тогда как страны Африки, где был выявлен штамм "омикрон", получили лишь 0,6% всех вакцин."Мы понимаем и поддерживаем ответственность государств защищать свое собственное население. Это вполне логично. Однако равенство вакцин – это не благотворительность. Это в интересах каждой страны", - подчеркнул он.Гендиректор ВОЗ призвал все страны вакцинировать к концу года 40% населения, и 70% - к середине следующего года."103 страны еще не достигли 40% вакцинации. И половина из них не достигнет этой цели к концу года, поскольку у них нет доступа к вакцинам, и большинство из них находится в Африке. Некоторые страны начали предоставлять третью дозу вакцин здоровому населению, тогда как каждый четвертый медработник в Африке еще не привит. Это неприемлемо. У нас есть все больше свидетельств того, что иммунный ответ и сила вакцин падает, поэтому третья доза будет необходима. Но наша позиция остается прежней – медработники и люди из групп риска должны получить прививку прежде, чем здоровое население получит третью дозу", - добавил он.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
https://ria.ru/20211007/oon-1753555245.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_132:0:668:402_1920x0_80_0_0_53ba8c384cd898de074d373729376264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус
13:13 29.11.2021 (обновлено: 14:05 29.11.2021)
 
ВОЗ предупредила о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за неравномерной вакцинации

Глава ВОЗ Гебрейсус: неравенство в вакцинировании приведет к новым штаммам коронавируса

© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Неравенство в распределении вакцин приведет к тому, что будут появляться новые штаммы COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
"Мы не сможем преодолеть этот кризис, если не сможем решить проблему вакцинирования… Если несправедливость в распределении вакцин будет сохраняться, этот вирус будут продолжать эволюционировать непредсказуемым образом", - сказал он.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 08:00
"Прививка или смерть". На Россию движется волна, захлестнувшая Европу
Гендиректор ВОЗ напомнил, что свыше 80% произведенных вакцин были предоставлены странам "Большой двадцатки", тогда как страны Африки, где был выявлен штамм "омикрон", получили лишь 0,6% всех вакцин.
"Мы понимаем и поддерживаем ответственность государств защищать свое собственное население. Это вполне логично. Однако равенство вакцин – это не благотворительность. Это в интересах каждой страны", - подчеркнул он.
Гендиректор ВОЗ призвал все страны вакцинировать к концу года 40% населения, и 70% - к середине следующего года.
"103 страны еще не достигли 40% вакцинации. И половина из них не достигнет этой цели к концу года, поскольку у них нет доступа к вакцинам, и большинство из них находится в Африке. Некоторые страны начали предоставлять третью дозу вакцин здоровому населению, тогда как каждый четвертый медработник в Африке еще не привит. Это неприемлемо. У нас есть все больше свидетельств того, что иммунный ответ и сила вакцин падает, поэтому третья доза будет необходима. Но наша позиция остается прежней – медработники и люди из групп риска должны получить прививку прежде, чем здоровое население получит третью дозу", - добавил он.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 17:41
Генсек ООН назвал главную причину распространения новых штаммов COVID-19
 
Распространение коронавирусаВОЗКоронавирус COVID-19В миреЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии подозревают в хищении и злоупотреблении
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
23:58Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"
Лента новостейМолния
СМИ: четырех генералов Росгвардии подозревают в хищении и злоупотребленииВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источникПентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"