https://ria.ru/20211129/covid-19-1761254703.html

ВОЗ предупредила о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за неравномерной вакцинации

ВОЗ предупредила о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за неравномерной вакцинации - РИА Новости, 29.11.2021

ВОЗ предупредила о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за неравномерной вакцинации

Неравенство в распределении вакцин приведет к тому, что будут появляться новые штаммы COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:13

2021-11-29T13:13

2021-11-29T14:05

распространение коронавируса

воз

коронавирус covid-19

в мире

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

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ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Неравенство в распределении вакцин приведет к тому, что будут появляться новые штаммы COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Гендиректор ВОЗ напомнил, что свыше 80% произведенных вакцин были предоставлены странам "Большой двадцатки", тогда как страны Африки, где был выявлен штамм "омикрон", получили лишь 0,6% всех вакцин."Мы понимаем и поддерживаем ответственность государств защищать свое собственное население. Это вполне логично. Однако равенство вакцин – это не благотворительность. Это в интересах каждой страны", - подчеркнул он.Гендиректор ВОЗ призвал все страны вакцинировать к концу года 40% населения, и 70% - к середине следующего года."103 страны еще не достигли 40% вакцинации. И половина из них не достигнет этой цели к концу года, поскольку у них нет доступа к вакцинам, и большинство из них находится в Африке. Некоторые страны начали предоставлять третью дозу вакцин здоровому населению, тогда как каждый четвертый медработник в Африке еще не привит. Это неприемлемо. У нас есть все больше свидетельств того, что иммунный ответ и сила вакцин падает, поэтому третья доза будет необходима. Но наша позиция остается прежней – медработники и люди из групп риска должны получить прививку прежде, чем здоровое население получит третью дозу", - добавил он.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

https://ria.ru/20211007/oon-1753555245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус