Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/chukotka-1761197927.html
На Чукотке возбудили дело о халатности после гибели семьи при пожаре
На Чукотке возбудили дело о халатности после гибели семьи при пожаре - РИА Новости, 29.11.2021
На Чукотке возбудили дело о халатности после гибели семьи при пожаре
Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели матери и двух ее детей в результате пожара в многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке из-за... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T05:36
2021-11-29T05:36
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели матери и двух ее детей в результате пожара в многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщает региональная прокуратура.Пожар в квартире жилого дома в селе Нунлигран произошел 6 ноября. Погибшей женщине было 25 лет, ее детям – один год и 5 лет. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Ведомство установило, что население о пожаре не оповещали, так как система оповещения рупорного типа была неисправна. Кроме того, пожарная дружина на тушении не использовала специальную одежду и спецсредства, так как они хранятся в административном здании поселения, доступа в которое после 18.00 местного времени нет.Также проверкой установлено, что должностные лица Провиденского городского округа не приняли мер к обеспечению пожарной безопасности в селе: расстояние от предполагаемого места пожара до ближайшего источника противопожарного водоснабжения - более 200 метров, сам источник находится за пределами поселения."В ходе проверки выявлены нарушения жилищного законодательства, а именно - установлен факт бездействия администрации Провиденского городского округа в части переселения граждан из аварийного жилья… Жилые помещения, расположенные в доме &lt;…&gt; 1973 года постройки, непригодны для проживания", - сообщает прокуратура.Указанный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, при этом живущих в этом доме людей до сих пор не расселили, отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20211106/pozhar-1757880537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, россия
05:36 29.11.2021
 
На Чукотке возбудили дело о халатности после гибели семьи при пожаре

На Чукотке возбудили уголовное дело о халатности после гибели семьи при пожаре

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели матери и двух ее детей в результате пожара в многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщает региональная прокуратура.
Пожар в квартире жилого дома в селе Нунлигран произошел 6 ноября. Погибшей женщине было 25 лет, ее детям – один год и 5 лет. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"По материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Ведомство установило, что население о пожаре не оповещали, так как система оповещения рупорного типа была неисправна. Кроме того, пожарная дружина на тушении не использовала специальную одежду и спецсредства, так как они хранятся в административном здании поселения, доступа в которое после 18.00 местного времени нет.
Также проверкой установлено, что должностные лица Провиденского городского округа не приняли мер к обеспечению пожарной безопасности в селе: расстояние от предполагаемого места пожара до ближайшего источника противопожарного водоснабжения - более 200 метров, сам источник находится за пределами поселения.
"В ходе проверки выявлены нарушения жилищного законодательства, а именно - установлен факт бездействия администрации Провиденского городского округа в части переселения граждан из аварийного жилья… Жилые помещения, расположенные в доме <…> 1973 года постройки, непригодны для проживания", - сообщает прокуратура.
Указанный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, при этом живущих в этом доме людей до сих пор не расселили, отмечает прокуратура.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 15:30
При пожаре в жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии подозревают в хищении и злоупотреблении
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
23:58Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"
Лента новостейМолния
СМИ: четырех генералов Росгвардии подозревают в хищении и злоупотребленииВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источникПентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"