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На Чукотке возбудили дело о халатности после гибели семьи при пожаре
На Чукотке возбудили дело о халатности после гибели семьи при пожаре - РИА Новости, 29.11.2021
На Чукотке возбудили дело о халатности после гибели семьи при пожаре
Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели матери и двух ее детей в результате пожара в многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке из-за... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T05:36
2021-11-29T05:36
2021-11-29T05:36
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели матери и двух ее детей в результате пожара в многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщает региональная прокуратура.Пожар в квартире жилого дома в селе Нунлигран произошел 6 ноября. Погибшей женщине было 25 лет, ее детям – один год и 5 лет. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Ведомство установило, что население о пожаре не оповещали, так как система оповещения рупорного типа была неисправна. Кроме того, пожарная дружина на тушении не использовала специальную одежду и спецсредства, так как они хранятся в административном здании поселения, доступа в которое после 18.00 местного времени нет.Также проверкой установлено, что должностные лица Провиденского городского округа не приняли мер к обеспечению пожарной безопасности в селе: расстояние от предполагаемого места пожара до ближайшего источника противопожарного водоснабжения - более 200 метров, сам источник находится за пределами поселения."В ходе проверки выявлены нарушения жилищного законодательства, а именно - установлен факт бездействия администрации Провиденского городского округа в части переселения граждан из аварийного жилья… Жилые помещения, расположенные в доме <…> 1973 года постройки, непригодны для проживания", - сообщает прокуратура.Указанный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, при этом живущих в этом доме людей до сих пор не расселили, отмечает прокуратура.
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происшествия, россия
На Чукотке возбудили дело о халатности после гибели семьи при пожаре
На Чукотке возбудили уголовное дело о халатности после гибели семьи при пожаре
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели матери и двух ее детей в результате пожара в многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщает региональная прокуратура.
Пожар в квартире жилого дома в селе Нунлигран произошел 6 ноября. Погибшей женщине было 25 лет, ее детям – один год и 5 лет. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"По материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ
(халатность)", - говорится в сообщении.
Ведомство установило, что население о пожаре не оповещали, так как система оповещения рупорного типа была неисправна. Кроме того, пожарная дружина на тушении не использовала специальную одежду и спецсредства, так как они хранятся в административном здании поселения, доступа в которое после 18.00 местного времени нет.
Также проверкой установлено, что должностные лица Провиденского городского округа не приняли мер к обеспечению пожарной безопасности в селе: расстояние от предполагаемого места пожара до ближайшего источника противопожарного водоснабжения - более 200 метров, сам источник находится за пределами поселения.
"В ходе проверки выявлены нарушения жилищного законодательства, а именно - установлен факт бездействия администрации Провиденского городского округа в части переселения граждан из аварийного жилья… Жилые помещения, расположенные в доме <…> 1973 года постройки, непригодны для проживания", - сообщает прокуратура.
Указанный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, при этом живущих в этом доме людей до сих пор не расселили, отмечает прокуратура.