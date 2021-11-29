11:15 29.11.2021 (обновлено: 12:55 29.11.2021)
Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил об убийстве еще одного беженца на границе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На границе Белоруссии с европейскими странами обнаружили тело еще одного мигранта, сообщил президент Александр Лукашенко.
"Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", — приводит слова главы государства его официальный сайт.
Накануне Госпогранкомитет подтвердил гибель нелегала на границе с Литвой, который был избит и истощен.
"При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа", — рассказало ведомство в телеграме.
По информации белорусских властей, это уже шестая "жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении".
Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.