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Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе
Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе - РИА Новости, 29.11.2021
Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе
На границе Белоруссии с европейскими странами обнаружили тело еще одного мигранта, сообщил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:15
2021-11-29T12:55
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На границе Белоруссии с европейскими странами обнаружили тело еще одного мигранта, сообщил президент Александр Лукашенко."Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", — приводит слова главы государства его официальный сайт.Накануне Госпогранкомитет подтвердил гибель нелегала на границе с Литвой, который был избит и истощен."При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа", — рассказало ведомство в телеграме.По информации белорусских властей, это уже шестая "жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении".Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко
11:15 29.11.2021 (обновлено: 12:55 29.11.2021)
 
Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе

Президент Белоруссии Лукашенко сообщил об убийстве еще одного беженца на границе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На границе Белоруссии с европейскими странами обнаружили тело еще одного мигранта, сообщил президент Александр Лукашенко.
"Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", — приводит слова главы государства его официальный сайт.
Накануне Госпогранкомитет подтвердил гибель нелегала на границе с Литвой, который был избит и истощен.
"При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа", — рассказало ведомство в телеграме.
По информации белорусских властей, это уже шестая "жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении".
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Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.
 
Ситуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреБелоруссияПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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