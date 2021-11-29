https://ria.ru/20211129/bezhentsy-1761225228.html

Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе

Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе - РИА Новости, 29.11.2021

Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе

На границе Белоруссии с европейскими странами обнаружили тело еще одного мигранта, сообщил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:15

2021-11-29T11:15

2021-11-29T12:55

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

польша

александр лукашенко

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На границе Белоруссии с европейскими странами обнаружили тело еще одного мигранта, сообщил президент Александр Лукашенко."Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", — приводит слова главы государства его официальный сайт.Накануне Госпогранкомитет подтвердил гибель нелегала на границе с Литвой, который был избит и истощен."При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа", — рассказало ведомство в телеграме.По информации белорусских властей, это уже шестая "жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении".Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.

https://ria.ru/20211128/migranty-1761094691.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-29T11:15 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко