https://ria.ru/20211129/arkheologiya-1760773699.html

Ученые из России раскрыли одну из загадок скифского мира

Ученые из России раскрыли одну из загадок скифского мира - РИА Новости, 29.11.2021

Ученые из России раскрыли одну из загадок скифского мира

Передвинуть границы влияния "Великой Скифии" на несколько сот километров к северу позволяют новые уникальные находки, сделанные в этом году российскими... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:00

2021-11-29T09:00

2021-11-29T09:00

наука

куликово поле (заповедник)

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Передвинуть границы влияния "Великой Скифии" на несколько сот километров к северу позволяют новые уникальные находки, сделанные в этом году российскими археологами. О судьбе легендарной скифской цивилизации и ее соседей, а также о быте и экономике в эпоху раннего железного века РИА Новости рассказали авторы открытия, специалисты музея-заповедника "Куликово поле".Северные металлургиНаходки, меняющие представления о границах влияния скифской культуры середины первого тысячелетия до нашей эры, обнаружили специалисты музея-заповедника "Куликово поле". Новые артефакты были обнаружены весной-летом 2021 года при раскопках городища Гора Услань в 20 километрах к югу от Тулы.Главным открытием стали следы развитой металлургии цветных металлов – литейные формы и отходы производства. Подобные однозначные указания на наличие литейного ремесла в этот период ранее не были известны для столь северных территорий, объяснили ученые.Строителями городища были, как полагают ученые, представители одной из так называемых скифоидных культур. К этим племенам относят несколько групп оседлого населения лесостепной зоны, которые в силу культурных и экономических связей прочно входили в структуру скифского мира.Городище, по словам археологов, было укреплено двойной стеной, а склон холма, на котором располагалось поселение, был искусственно подрезан для придания дополнительной крутизны. На территории памятника археологи обнаружили бронзовое зеркало, украшения, наконечники стрел, рукояти кинжалов и ряд других предметов, датируемых VII-V веками до нашей эры."Новые находки позволяют расширить северную границу культурного влияния скифов минимум на 300 километров. Заимствования жителей Горы Услань в материальной культе скифов можно проследить по орнаментам и форме керамики, по способу строительства жилищ и по набору вещей ежедневного обихода", – рассказал руководитель отдела археологических исследований музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.Местные племена, по словам ученых, уступали более южным скифским ремесленникам, но ориентировались именно на них при создании своего стиля. Об этом свидетельствует, например, уникальная роговая рукоять кинжала, найденная при раскопках, – она в точности повторяет редкий тип биметаллических скифских кинжалов, изготовить которые из металла местные мастера, видимо, были не в силах.Откуда пришли и кем стали скифы?Скифы в тот период, по словам ученых, – наиболее яркая культура северного Причерноморья, которая имела огромное влияние на всех своих соседей. Скифский мир простирался от устья Дуная на западе до Синьцзяна на востоке, однако вопрос о северных границах его культурного влияния, по большому счету, оставался для ученых загадкой."Лесные и лесостепные территории, граничащие со скифскими степями, многие столетия в той или иной степени были прикрыты "вуалью культурных традиций номадов". Зачастую скифы, видимо, выступали проводниками культурных и технологических новаций, а их военное дело стало источником вдохновения для многих более молодых народов", – отметил Евгений Столяров.Ядро скифской культуры, по мнению ученых, сложилось с участием центральноазиатского, переднеазиатского и греческого элементов в Причерноморско-каспийских степях и в Центральной Азии в VIII–VII вв. до нашей эры. В период V-III вв. скифы уже полностью освоили степь и лесостепь на всей территории центральной Евразии.Цивилизация скифов имела прочные экономические и культурные связи с греческими колониями, что отразилось на их мировоззрении и художественных вкусах. Знаменитое "золото скифов" – украшения, обнаруженные в погребальных курганах в Крыму, – изготавливалось в основном греческими мастерами по заказу скифской знати.Новая культура на картеОкско-Донской водораздел, на территории которого жили строители Горы Услань, на протяжении нескольких тысячелетий играл роль коридора, по которому из причерноморских степей в лесную зону проникали торговцы и переселенцы."Обитатели региона в раннем железном веке строили хорошо укрепленные городища и дома столбовой конструкции, которую обмазывали глиной по степной традиции. Основными их занятиями были, вероятно, скотоводство и различные промыслы. Письменных свидетельств об этом населении у нас, к сожалению, нет, как и данных об этнической принадлежности", – рассказал Евгений Столяров.До недавних пор считалось, что коренным населением здесь в середине первого тысячелетия до нашей эры были восточные балты – далекие предки современных прибалтийских народов. По словам ученых, аргументом в пользу этого было большое число древних названий рек и озер, имеющих балтское происхождение.Однако, исследования последних лет показали, что эта территория в раннем железном веке отличалась большим культурным разнообразием, а находки на Горе Услань подтвердили роль скифов как своего рода регионального "культурного гегемона"."Обозначение лесных племен между Днепром и Сеймом как "балтов" становится все более условным. Характеристики материальной культуры, изученные при раскопках последних лет, не характерны для "древних балтов". Однако, находки скифского типа пока носят единичный характер. Вероятно, наиболее корректно называть этот регион "миром лесных культур", который был включен в орбиту культурного влияния "Великой Скифии"", – объяснил Евгений Столяров.В дальнейшем ученые рассчитывают расширить исследования лесостепных скифоидных культур, чтобы с полным правом нанести на историческую карту, вероятно, самую северную из них – Окско-Сейминскую.

https://ria.ru/20211122/klad-1759804555.html

https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, археология, тула, россия, социальный навигатор