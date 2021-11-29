https://ria.ru/20211129/argentina-1761319513.html

Аргентина ввела обязательный карантин для побывавших в Африке

Аргентина ввела обязательный карантин для побывавших в Африке - РИА Новости, 29.11.2021

Аргентина ввела обязательный карантин для побывавших в Африке

Власти Аргентины ввели обязательный карантин для приезжих, побывавших на Африканском континенте в последние две недели, следует из распоряжения правительства. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:51

2021-11-29T17:51

2021-11-29T18:14

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя – РИА Новости. Власти Аргентины ввели обязательный карантин для приезжих, побывавших на Африканском континенте в последние две недели, следует из распоряжения правительства.Такое решение было принято на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон"."Люди, приезжающие с или побывавшие на Африканском континенте в последние 14 дней до въезда в страну, должны исполнить следующие требования - проинформировать о нахождении (в этой зоне)… иметь полную схему вакцинации… иметь негативный ПЦР, сделанный за 72 часа до приезда в страну, сделать тест на антиген по приезду в страну и соблюдать карантин, согласно статье 7 декрета №260/20", - говорится в документе.Согласно декрету №260/20, речь идет о карантине в течение 14 дней или на срок, который определят власти.Люди, побывавшие на Африканском континенте, на 10-й день после ПЦР, сделанного до посадки на самолет, должны будут пройти еще один тест, если он окажется негативным, карантин может быть закончен. Иностранцы, не являющиеся резидентами, должны иметь еще и медстраховку.Власти Аргентины пока сохранят ограничения на авиасообщение с Африканским континентом.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html

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в мире, аргентина, коронавирус covid-19, новости - туризм