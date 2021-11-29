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Замглавы ПФР по Иркутской области арестовали по обвинению в мошенничестве
Замглавы ПФР по Иркутской области арестовали по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 29.11.2021
Замглавы ПФР по Иркутской области арестовали по обвинению в мошенничестве
Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Иркутской области арестована за мошенничество на два месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:10
2021-11-29T09:10
2021-11-29T09:10
происшествия
иркутск
иркутская область
пенсионный фонд рф
россия
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ИРКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Иркутской области арестована за мошенничество на два месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.В Иркутске по факту хищения средств должностными лицами из бюджетов отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области, а также территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ущерб оценивается более чем в 600 тысяч рублей."Заместителю управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая арестована на два месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что представителю юридического лица - бывшему директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, избран домашний арест. Еще двум фигурантам уголовного дела - подписка о невыезде.Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.
https://ria.ru/20211124/moshennichestvo-1760470256.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, пенсионный фонд рф, россия
Замглавы ПФР по Иркутской области арестовали по обвинению в мошенничестве
Замглавы ПФР по Иркутской области арестовали по обвинению в мошенничестве на два месяца