https://ria.ru/20211129/afganistan-1761205056.html

Страны ОЭС выступили за защиту основных прав человека в Афганистане

Страны ОЭС выступили за защиту основных прав человека в Афганистане - РИА Новости, 29.11.2021

Страны ОЭС выступили за защиту основных прав человека в Афганистане

Страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявили о поддержке политической системы в Афганистане, которая защищает основные права человека в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:52

2021-11-29T08:52

2021-11-29T08:52

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АШХАБАД, 29 ноя - РИА Новости. Страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявили о поддержке политической системы в Афганистане, которая защищает основные права человека в отношении всех слоёв афганского народа, включая женщин, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Об этом говорится в Ашхабадском консенсусе действий, принятом на 15-м Саммите ОЭС в минувшее воскресенье и опубликованном в газете.В документе говорится, что ОЭС признает важность мира и стабильности в Афганистане для региона ОЭС и заявляет о неизменной поддержке национальных, региональных и глобальных усилий по восстановлению и устойчивому развитию в Афганистане.ОЭС выражает глубокую озабоченность в связи с тяжёлой гуманитарной ситуацией в Афганистане, подчёркивает важность мира и стабильности в этой стране для региона ОЭС и вновь заявляет о "поддержке всеобъемлющей и представительной политической системы, которая защищает основные права человека в отношении всех слоёв афганского народа, включая женщин".ОЭС – региональная, межгосударственная, экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Афганистан в работе 15-го Саммита ОЭС участия не принимал.

https://ria.ru/20211129/bezhentsy-1761200380.html

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в мире, азербайджан, пакистан, афганистан, туркмения