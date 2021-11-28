https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

Зеленский объявил войну России

Зеленский объявил войну России - РИА Новости, 28.11.2021

Зеленский объявил войну России

Верховный главнокомандующий Украины объявил войну России. Сделал это походя, между сенсацией (похоже, абсолютно дутой) о готовящемся на днях очередном... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T08:00

2021-11-28T08:00

2021-11-28T09:12

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Верховный главнокомандующий Украины объявил войну России. Сделал это походя, между сенсацией (похоже, абсолютно дутой) о готовящемся на днях очередном украинском "госперевороте" и беспрестанным выражением обид на весь мир, воспринимающий его без должного пиетета. Владимир Зеленский в ходе своей нашумевшей пресс-конференции на вопрос журналистки о том, будет ли война с Россией, не моргнув глазом заявил: "Мы в состоянии войны уже восемь лет".Это не твит блогера, не стендап комика, не заявление отставного офицера. Это говорит президент страны. Который, судя по его пояснениям, данным в ходе той же пресс-конференции, прекрасно понимает свою ответственность за каждое сказанное слово. А это значит, что Украина уже вполне официально воюет с Россией.По всей видимости, настало время по официальным каналам запросить от Украины пояснений: так она уже в состоянии войны или все же нет? Если ее президент уверяет, что это так, то логично было бы добиться и пояснений, с какого числа и каким государственным актом это закреплено. Может быть, обладатель юридического диплома Криворожского экономического института не в курсе, но статья 85 Конституции Украины однозначно определяет, что состояние войны в этой стране объявляет исключительно Верховная Рада по представлению президента. И иных вариантов не предусмотрено. Если главе державы известно, что акт объявления войны России парламент принимал восемь лет назад, ему неплохо было бы обнародовать этот секретный документ. А то как-то уж слишком странная война получается.Мы помним, что предшественник Зеленского три года назад попытался объявить даже не войну, а военное положение в отдельных регионах Украины после устроенной им же провокации в Керченском проливе. Примечательно, что нынешний президент выбрал для объявления своих сенсаций тот же самый день — 26 ноября, какая-то нехорошая традиция складывается на Банковой улице. Кстати, надо бы самому Зеленскому напомнить, что он ту провокацию в Керченском проливе ставил в вину Порошенко во время памятных дебатов на стадионе. То есть он знает, что даже попытка ввести военное положение (не говоря уже об объявлении кому-то войны) провалилась с треском и больно ударила по провокатору. Однако зачем-то идет по тому же проторенному пути, давно уже превратившись в версию Порошенко 2.0.Хочется в этой связи напомнить Зеленскому, как в апреле 2014 года, то есть уже после начала "войны с Россией", он выступал со своим "Кварталом" в Горловке и Донецке, когда уже там висели флаги ДНР и России. И, кстати, восторженно отзывался о действиях дончан (тех самых, которых он нынче называет исключительно "сепаратистами" и "террористами") против украинской армии. То есть актер Зеленский в "войне Украины против России", надо полагать, выступал против ВСУ.Можно было бы предположить, что артист, превратившись в президента, получил больше информации и теперь-то знает о наличии некоего секретного акта провозглашения войны. Но по его действиям видно, что он прекрасно понимает: никаких военных действий между Россией и Украиной не ведется. К примеру, все помнят кадры, на которых верховный главнокомандующий ВСУ бегает по окопам на передовой линии в Донбассе в более чем странных бронежилетах.А в мае сего года он публично возлагал цветы к памятнику павшим воинам в поселке Меловое Луганской области. Примечательно то, что президенту не понадобились никакие особые средства защиты, бронежилеты, каски, какими он обычно пользуется, находясь в Донбассе. А ведь до границы с Россией от места его выступления было всего 400 метров. Согласитесь, удивительно с точки зрения главы "воюющей" державы, попавшего на самую "линию фронта". Оказывается, он все-таки понимает, что с территории России ему никакая опасность не грозит. А как же восьмилетняя война?Примечательно в этой связи обращение Зеленского к жителям России, которое он решил произнести, перейдя с ломаного украинского на свой родной русский. Судя по сбивчивости и несвязности фраз, президент начал и этот язык забывать, но попытаемся воспроизвести этот фрагмент дословно: "Важный момент. Это сигнал, которому где-то пару недель: "украинцы начинают эскалацию". То есть мне эта история не очень нравится, потому что они ищут для себя — ну, вы понимаете, да? — фундамент, чтобы потом сказать, почему. Потому что история защиты того или иного населения, мы эту историю прошли. Поэтому я почему по-русски хочу людям сказать? Потому что Украина не нападала никогда на Россию. Это очень важно слышать. У нас и в голове такого нет, у людей. И хочу сказать: когда они говорят "эскалация возле границ с Россией" — это плохая история, плохая риторика. Потому что это не граница, это контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной… И русские пускай обратят внимание: это — не Россия, это контактная линия, это Украина, временно оккупированная".Из этого бессвязного обращения к россиянам можно опять-таки сделать вывод о том, что Зеленский не просто понимает отсутствие России на войне, но и пытается объяснить нашим гражданам, что это — вовсе и не российское дело. Правда, милитаристские штампы украинской пропаганды сыграли здесь с Зеленским злую шутку. Пытаясь объяснить российским гражданам, что Россия вовсе ни при чем, он несколько раз повторил, что Донбасс кем-то "оккупирован". И кем же? Ведь не Россией же, как признал глава украинской державы. Выходит, "оккупантами" являются жители этого региона — те самые, которых так хвалил актер Зеленский за безоружное сопротивление украинским танкам в апреле 2014 года.При этом президент Украины, объясняя россиянам разницу между границей и линией фронта, также откровенно слукавил. Или же расписался в элементарном незнании географии. Например, ВСУ имеют значительное скопление войск в районе Станицы Луганской — а это и есть граница с Россией. Когда же украинские военные захватили хутор Старомарьевка, с чего и началось нынешнее обострение конфликта, то расстояние от их нового скопления войск до российской границы составило менее 30 километров. То есть Зеленский может поднимать шум на весь мир по поводу "российских танков на украинской границе", когда речь идет о 300-400 километрах, но просит россиян не верить в эскалацию на границе России, когда тяжелые бои происходят в непосредственной близости от этой границы.Ясно, что паническое поведение Зеленского и его заявления о "войне с Россией" — не от хорошей жизни. Внутриполитический кризис на Украине развивается стремительными темпами. Буквально на глазах соратники и пропагандистская обслуга Зеленского дружно обрушились на него. Еще вчера президент думал, что, зачистив оппозиционные телеканалы, он получил под полный контроль все медиапространство. А на поверку оказывается, что в его распоряжении только медиаресурсы Игоря Коломойского. Того самого олигарха, чьей головы упорно требует правоохранительная система США. И вишенка на торте тот факт, что ключевую фигуру антизеленского скандала — бывшего руководителя Главного управления разведки Украины генерала Василия Бурбу — охраняет и перевозит посольство США. Аналогия напрашивается сама собой: когда-то так же посольство США взяло на себя охрану майора Мельниченко, ставшего основным звеном в обвинениях против президента Леонида Кучмы.Зеленский, до недавнего времени паривший в облаках и поверивший в свою исключительность (даже в ходе этой пресс-конференции он отождествлял себя с государством), внезапно для себя начинает понимать, что против него ополчились все — посольства "Большой семерки", богатейший человек Украины с его капиталами, журналисты, националисты, западные аналитики. Ему действительно надо нещадно бороться за удержание своей власти. Тут уже даже вопрос не в том, пойдет ли он на второй срок. Теперь все острее стоит вопрос, досидит ли он до конца первого срока.В этой связи ему крайне надо переключить внимание общественности на что-то более апокалиптичное. Так и возникают рассказы о готовящемся "перевороте". Судя по откровениям американского корреспондента BuzzFeed Кристофера Миллера, которого ознакомили с содержанием аудиозаписей, положенных в основу обвинений Зеленского, скандал просто высосан из пальца. На основании подобных "пленок" в госперевороте можно обвинить любого.А если отмашку на "крестовый поход" против самого богатого человека Украины не дадут западные посольства, у Зеленского останется лишь один выход из ситуации — снова идти на военную авантюру. Именно поэтому он говорит о "состоянии войны с Россией" (иначе ведь Запад денег не даст) и одновременно обращается на русском языке к россиянам с призывом не обращать внимание на военные преступления Украины в Донбассе — мол, это же территория Украины, там киевской военщине можно творить что угодно.Но мечась по глухому углу, в который Зеленский сам себя и загнал, ему все-таки следовало бы хоть иногда задумываться над смыслом слов, которые он произносит. Это на сцене, будучи комиком, он мог спокойно играть Наполеона и объявлять потешные войны кому вздумается. Когда же реальный, а не вымышленный, президент страны произносит слова о "состоянии войны" с соседями, эти слова материальны. Их можно оценить в реальные суммы, они могут повлечь реальные жертвы. Зеленскому стоит вспомнить слова Бисмарка: "Никогда не воюйте с русскими". Можно продолжить: даже если вы считаете эту войну вымышленной.

https://ria.ru/20211127/ukraina-1761005328.html

https://ria.ru/20211127/pogoda-1760999121.html

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в мире, авторы, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация на украине, россия