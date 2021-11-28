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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/vspyshka-1761119319.html
Китаю пообещали "колоссальную вспышку" COVID-19 в случае снятия ограничений
Китаю пообещали "колоссальную вспышку" COVID-19 в случае снятия ограничений - РИА Новости, 28.11.2021
Китаю пообещали "колоссальную вспышку" COVID-19 в случае снятия ограничений
Отказ Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и ослабление ограничений для иностранных путешественников могут привести к бурному росту числа... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:58
2021-11-28T15:08
распространение коронавируса
в мире
китай
пекинский университет
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Отказ Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и ослабление ограничений для иностранных путешественников могут привести к бурному росту числа заболевших в день, говорится в исследовании группы ученых из Пекинского университета, опубликованном на портале China CDC Weekly.При помощи математической модели специалисты спрогнозировали возможные последствия принятия в стране тактик борьбы с коронавирусом, действующих в других государствах. Так, если КНР будет придерживаться антиковидной политики, принятой сейчас в США, то ежедневный прирост зараженных составит 637 155 человек. Если перенять действующие во Франции меры, число новых случаев COVID-19 в день достигнет 454 198. При копировании британской модели — 275 793 заболевших ежедневно. Исследователи отмечают, что открытие Китая для путешествий может спровоцировать "колоссальную вспышку (заражений. — Прим. ред.), которая почти наверняка создаст непосильную нагрузку на медицинскую систему страны". По их мнению, государство пока не готово к смягчению ограничительных мер, "основываясь исключительно на гипотезе коллективного иммунитета, вызванного вакцинацией".Китайские власти следуют политике "нулевой терпимости" по отношению к COVID-19, что регулярно приводит к локальным локдаунам. В стране также действуют одни из самых строгих карантинных правил в мире для прибывающих из-за границы.В КНР 27 ноября, по информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения, выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, из них 20 завозных и три локальных. Всего с начала пандемии там заболел 98 631 человек, 4636 умерли.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
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в мире, китай, пекинский университет, коронавирус covid-19
11:58 28.11.2021 (обновлено: 15:08 28.11.2021)
 
Китаю пообещали "колоссальную вспышку" COVID-19 в случае снятия ограничений

Ученые Пекинского университета пообещали вспышку COVID-19 в Китае при снятии ограничений

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Отказ Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и ослабление ограничений для иностранных путешественников могут привести к бурному росту числа заболевших в день, говорится в исследовании группы ученых из Пекинского университета, опубликованном на портале China CDC Weekly.
При помощи математической модели специалисты спрогнозировали возможные последствия принятия в стране тактик борьбы с коронавирусом, действующих в других государствах.
Так, если КНР будет придерживаться антиковидной политики, принятой сейчас в США, то ежедневный прирост зараженных составит 637 155 человек. Если перенять действующие во Франции меры, число новых случаев COVID-19 в день достигнет 454 198. При копировании британской модели — 275 793 заболевших ежедневно.
Исследователи отмечают, что открытие Китая для путешествий может спровоцировать "колоссальную вспышку (заражений. — Прим. ред.), которая почти наверняка создаст непосильную нагрузку на медицинскую систему страны". По их мнению, государство пока не готово к смягчению ограничительных мер, "основываясь исключительно на гипотезе коллективного иммунитета, вызванного вакцинацией".
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В КНР 27 ноября, по информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения, выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, из них 20 завозных и три локальных. Всего с начала пандемии там заболел 98 631 человек, 4636 умерли.
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