https://ria.ru/20211128/vspyshka-1761119319.html

Китаю пообещали "колоссальную вспышку" COVID-19 в случае снятия ограничений

Китаю пообещали "колоссальную вспышку" COVID-19 в случае снятия ограничений - РИА Новости, 28.11.2021

Китаю пообещали "колоссальную вспышку" COVID-19 в случае снятия ограничений

Отказ Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и ослабление ограничений для иностранных путешественников могут привести к бурному росту числа... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:58

2021-11-28T11:58

2021-11-28T15:08

распространение коронавируса

в мире

китай

пекинский университет

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Отказ Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и ослабление ограничений для иностранных путешественников могут привести к бурному росту числа заболевших в день, говорится в исследовании группы ученых из Пекинского университета, опубликованном на портале China CDC Weekly.При помощи математической модели специалисты спрогнозировали возможные последствия принятия в стране тактик борьбы с коронавирусом, действующих в других государствах. Так, если КНР будет придерживаться антиковидной политики, принятой сейчас в США, то ежедневный прирост зараженных составит 637 155 человек. Если перенять действующие во Франции меры, число новых случаев COVID-19 в день достигнет 454 198. При копировании британской модели — 275 793 заболевших ежедневно. Исследователи отмечают, что открытие Китая для путешествий может спровоцировать "колоссальную вспышку (заражений. — Прим. ред.), которая почти наверняка создаст непосильную нагрузку на медицинскую систему страны". По их мнению, государство пока не готово к смягчению ограничительных мер, "основываясь исключительно на гипотезе коллективного иммунитета, вызванного вакцинацией".Китайские власти следуют политике "нулевой терпимости" по отношению к COVID-19, что регулярно приводит к локальным локдаунам. В стране также действуют одни из самых строгих карантинных правил в мире для прибывающих из-за границы.В КНР 27 ноября, по информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения, выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, из них 20 завозных и три локальных. Всего с начала пандемии там заболел 98 631 человек, 4636 умерли.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

https://ria.ru/20211127/shtamm-1761087860.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, пекинский университет, коронавирус covid-19