https://ria.ru/20211128/vologda-1761138036.html

Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве нескольких человек

Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве нескольких человек - РИА Новости, 28.11.2021

Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве нескольких человек

Житель Вологды арестован по подозрению в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:55

2021-11-28T14:55

2021-11-28T14:55

происшествия

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Житель Вологды арестован по подозрению в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ."В Вологде арестован мужчина по подозрению в убийстве нескольких человек", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 26 ноября во 2-Турудндаевском переулке было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением. Очевидец сообщил о ссоре мужчины с местным жителем, который применил оружие и скрылся.По подозрению в убийстве был задержан мужчина в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.Кроме того, как добавляется в сообщении, в грузовике у входа в гараж подозреваемого были обнаружены останки мужчины и женщины 38 и 37 лет. Отмечается, что их документы нашли в доме подозреваемого.Следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, по ходатайству следователей подозреваемый заключен под стражу, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211126/arest-1760923660.html

https://ria.ru/20211126/vladivostok-1760824761.html

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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), россия