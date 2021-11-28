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Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве нескольких человек
Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве нескольких человек - РИА Новости, 28.11.2021
Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве нескольких человек
Житель Вологды арестован по подозрению в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:55
2021-11-28T14:55
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Житель Вологды арестован по подозрению в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ."В Вологде арестован мужчина по подозрению в убийстве нескольких человек", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 26 ноября во 2-Турудндаевском переулке было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением. Очевидец сообщил о ссоре мужчины с местным жителем, который применил оружие и скрылся.По подозрению в убийстве был задержан мужчина в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.Кроме того, как добавляется в сообщении, в грузовике у входа в гараж подозреваемого были обнаружены останки мужчины и женщины 38 и 37 лет. Отмечается, что их документы нашли в доме подозреваемого.Следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, по ходатайству следователей подозреваемый заключен под стражу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211126/arest-1760923660.html
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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:55 28.11.2021
 
Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве нескольких человек

Жителя Вологды арестовали по подозрению в убийстве трех человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Житель Вологды арестован по подозрению в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
"В Вологде арестован мужчина по подозрению в убийстве нескольких человек", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 16:56
На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки
По данным пресс-службы, 26 ноября во 2-Турудндаевском переулке было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением. Очевидец сообщил о ссоре мужчины с местным жителем, который применил оружие и скрылся.
По подозрению в убийстве был задержан мужчина в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.
Кроме того, как добавляется в сообщении, в грузовике у входа в гараж подозреваемого были обнаружены останки мужчины и женщины 38 и 37 лет. Отмечается, что их документы нашли в доме подозреваемого.
Следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, по ходатайству следователей подозреваемый заключен под стражу, добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 09:31
Во Владивостоке адвоката заподозрили в убийстве и расчленении зятя
 
ПроисшествияВологдаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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