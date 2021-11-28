https://ria.ru/20211128/vladivostok-1761144399.html
Во Владивостоке мужчину и его девушку нашли убитыми в запертой квартире
Во Владивостоке мужчину и его девушку нашли убитыми в запертой квартире - РИА Новости, 28.11.2021
Во Владивостоке мужчину и его девушку нашли убитыми в запертой квартире
Тела мужчины и его девушки с множественными колото-резаными ранами обнаружены в ванной в его квартире во Владивостоке, сообщает в воскресенье СУСК по... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T15:59
2021-11-28T15:59
2021-11-28T16:36
происшествия
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Тела мужчины и его девушки с множественными колото-резаными ранами обнаружены в ванной в его квартире во Владивостоке, сообщает в воскресенье СУСК по Приморскому краю."27 ноября 2021 года в ванной комнате квартиры дома по улице Надибаидзе города Владивостока Приморского края обнаружены тела 31-летнего мужчины и 22-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц".Отмечается, что родители мужчины, не дозвонившись, приехали в квартиру по месту жительства сына, где обнаружили, что дверь заперта изнутри. Они вызвали аварийную службу и вскрыли входную дверь, где в ванной комнате обнаружили тела сына и его девушки.Проводятся судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20211125/kuban-1760803335.html
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
15:59 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
Во Владивостоке мужчину и его девушку нашли убитыми в запертой квартире
Во Владивостоке родители нашли убитыми сына и его девушку в запертой изнутри квартире