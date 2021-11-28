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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/vaktsina-1761170841.html
В США заявили, что важно проверить эффективность вакцин против "омикрона"
В США заявили, что важно проверить эффективность вакцин против "омикрона" - РИА Новости, 28.11.2021
В США заявили, что важно проверить эффективность вакцин против "омикрона"
Медики видят, что "омикрон"-штамм коронавируса обладает повышенной трансмиссивностью, но им еще предстоит выяснить, устойчив ли он к существующим антителам и... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T20:09
2021-11-28T20:10
распространение коронавируса
в мире
сша
юар
африка
воз
nbc
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Медики видят, что "омикрон"-штамм коронавируса обладает повышенной трансмиссивностью, но им еще предстоит выяснить, устойчив ли он к существующим антителам и провоцирует ли более тяжелое течение болезни в сравнении с выявленными ранее вариантами, сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.В интервью телекомпании NBC Фаучи заверил, что даже если опасения подтвердятся, существующие вакцины можно "довольно легко" адаптировать для борьбы со штаммом "омикрон"."Характеристики мутаций позволяют предполагать, что у него будут преимущества в трансмиссивности, и не исключено, что он способен преодолевать иммунную защиту, которую вы можете, например, получить от моноклональных антител или сыворотки (крови) переболевших... и, возможно, даже некоторых антител, сформированных в результате вакцинации", - сказал Фаучи.США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант коронавируса. "Если вы посмотрите на Южную Африку: у вас был низкий уровень заболеваемости и вдруг неожиданно большой всплеск. Южноафриканцы взглянули на него и воскликнули: "Бог ты мой, это же совсем другой вирус". Очевидно, это сигнализирует о том, что он обладает способностью передаваться быстро", - сказал Фаучи."Критическое значение сейчас имеют вопросы, способны ли его эффективно блокировать антитела и какова тяжесть течения болезни... Мы полностью сосредоточились на этих пробелах в наших познаниях и намерены довольно быстро разобраться", - добавил он.В интервью телекомпании CNN директор Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил, что медики рассчитывают за две-три недели оценить эффективность существующих вакцин против "омикрон"-штамма."То, что надо сейчас сделать, это взять вирус... и антитела от вакцинированного человека. Если эти антитела смогут нейтрализовать этот вирус, если это получится при высоких титрах, то, значит, у нас все неплохо. Если нет, то придется менять и модифицировать вакцину, что довольно легко сделать с теми вакцинами, которые у нас есть", - сказал Фаучи.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211128/vaktsina-1761134862.html
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в мире, сша, юар, африка, воз, nbc, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
20:09 28.11.2021 (обновлено: 20:10 28.11.2021)
 
В США заявили, что важно проверить эффективность вакцин против "омикрона"

Главный инфекционист США Фаучи: важно проверить эффективность вакцин против "омикрона"

© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании "Герофарм" в Московской области
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании Герофарм в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Медики видят, что "омикрон"-штамм коронавируса обладает повышенной трансмиссивностью, но им еще предстоит выяснить, устойчив ли он к существующим антителам и провоцирует ли более тяжелое течение болезни в сравнении с выявленными ранее вариантами, сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.
В интервью телекомпании NBC Фаучи заверил, что даже если опасения подтвердятся, существующие вакцины можно "довольно легко" адаптировать для борьбы со штаммом "омикрон".
Упаковки с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
14:29Распространение коронавируса
В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" против омикрон-штамма
"Характеристики мутаций позволяют предполагать, что у него будут преимущества в трансмиссивности, и не исключено, что он способен преодолевать иммунную защиту, которую вы можете, например, получить от моноклональных антител или сыворотки (крови) переболевших... и, возможно, даже некоторых антител, сформированных в результате вакцинации", - сказал Фаучи.
США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант коронавируса. "Если вы посмотрите на Южную Африку: у вас был низкий уровень заболеваемости и вдруг неожиданно большой всплеск. Южноафриканцы взглянули на него и воскликнули: "Бог ты мой, это же совсем другой вирус". Очевидно, это сигнализирует о том, что он обладает способностью передаваться быстро", - сказал Фаучи.
"Критическое значение сейчас имеют вопросы, способны ли его эффективно блокировать антитела и какова тяжесть течения болезни... Мы полностью сосредоточились на этих пробелах в наших познаниях и намерены довольно быстро разобраться", - добавил он.
В интервью телекомпании CNN директор Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил, что медики рассчитывают за две-три недели оценить эффективность существующих вакцин против "омикрон"-штамма.
"То, что надо сейчас сделать, это взять вирус... и антитела от вакцинированного человека. Если эти антитела смогут нейтрализовать этот вирус, если это получится при высоких титрах, то, значит, у нас все неплохо. Если нет, то придется менять и модифицировать вакцину, что довольно легко сделать с теми вакцинами, которые у нас есть", - сказал Фаучи.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
15:01Распространение коронавируса
Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАЮАРАфрикаВОЗNBCКоронавирус COVID-19Энтони ФаучиОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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