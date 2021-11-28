https://ria.ru/20211128/shakhta-1761106741.html

Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"

Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 28.11.2021

Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"

В больницах Кемеровской области проходят лечение 64 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T09:01

2021-11-28T09:01

2021-11-28T10:24

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В больницах Кемеровской области проходят лечение 64 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте правительства региона.40 человек госпитализированы в ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров", 13 — в ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского", десять — в Новокузнецкий филиал ГБУЗ "ККД им. Л.С. Барбараша", один — в ГАУЗ "Прокопьевская городская больница". Кроме того, 12 человек наблюдаются амбулаторно.Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, в том числе клинических психологов и психотерапевтов.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово произошло задымление, под землей были 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/listvyazhnaya-1761084082.html

кемеровская область

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2021

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе