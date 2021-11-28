09:01 28.11.2021 (обновлено: 10:24 28.11.2021)
Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
Четверо пострадавших на шахте "Листвяжная" находятся в тяжелом состоянии
© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкПострадавшие в аварии на шахте "Листвяжная" в палате Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в Кемерове
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В больницах Кемеровской области проходят лечение 64 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте правительства региона.
"Из них четверо в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней степени тяжести, и 46 — в удовлетворительном", — рассказали власти.
40 человек госпитализированы в ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров", 13 — в ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского", десять — в Новокузнецкий филиал ГБУЗ "ККД им. Л.С. Барбараша", один — в ГАУЗ "Прокопьевская городская больница". Кроме того, 12 человек наблюдаются амбулаторно.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, в том числе клинических психологов и психотерапевтов.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово произошло задымление, под землей были 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.