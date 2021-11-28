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Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 28.11.2021
Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
В больницах Кемеровской области проходят лечение 64 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T09:01
2021-11-28T10:24
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В больницах Кемеровской области проходят лечение 64 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте правительства региона.40 человек госпитализированы в ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров", 13 — в ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского", десять — в Новокузнецкий филиал ГБУЗ "ККД им. Л.С. Барбараша", один — в ГАУЗ "Прокопьевская городская больница". Кроме того, 12 человек наблюдаются амбулаторно.Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, в том числе клинических психологов и психотерапевтов.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово произошло задымление, под землей были 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:01 28.11.2021 (обновлено: 10:24 28.11.2021)
 
Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"

Четверо пострадавших на шахте "Листвяжная" находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкПострадавшие в аварии на шахте "Листвяжная" в палате Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в Кемерове
Пострадавшие в аварии на шахте Листвяжная в палате Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В больницах Кемеровской области проходят лечение 64 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте правительства региона.
"Из них четверо в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней степени тяжести, и 46 — в удовлетворительном", — рассказали власти.
40 человек госпитализированы в ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров", 13 — в ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского", десять — в Новокузнецкий филиал ГБУЗ "ККД им. Л.С. Барбараша", один — в ГАУЗ "Прокопьевская городская больница". Кроме того, 12 человек наблюдаются амбулаторно.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, в том числе клинических психологов и психотерапевтов.
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово произошло задымление, под землей были 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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