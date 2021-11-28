https://ria.ru/20211128/pozhar-1761133273.html

В центре Нижнего Новгорода потушили пожар

В центре Нижнего Новгорода потушили пожар - РИА Новости, 28.11.2021

В центре Нижнего Новгорода потушили пожар

Огонь в трехэтажном жилом доме в центре Нижнего Новгорода потушен, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:15

2021-11-28T14:15

2021-11-28T14:15

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Огонь в трехэтажном жилом доме в центре Нижнего Новгорода потушен, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме - объекте культурного наследия регионального уровня - по адресу улица Пискунова 18 А поступило в воскресенье в 11.25, в 12.24 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Из дома эвакуированы 12 человек. Двое пострадавших при пожаре с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы в реанимацию ожогового центра."В 12:51 (мск) объявлена ликвидация открытого горения на площади 40 квадратных метров. Продолжается разборка перекрытий и проверка помещений с помощью тепловизора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211128/pozhar-1761124673.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород