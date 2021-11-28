https://ria.ru/20211128/pozhar-1761124673.html

В центре Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный дом

В центре Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный дом - РИА Новости, 28.11.2021

В центре Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный дом

Трехэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T12:56

2021-11-28T12:56

2021-11-28T19:29

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в трёхэтажном, двухподъездном многоквартирном жилом доме по адресу улица Пискунова 18 А поступило в воскресенье в 11.25."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. Происходит задымление на 2 и 3 этажах", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 12.24 (мск) пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Из дома эвакуированы 12 человек, детей нет, спасены 5 человек. "Открытых очагов пожара нет, имеются скрытые очаги, ведется проверка", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что дом является объектом культурного наследия регионального значения.По информации министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, при пожаре пострадали два человека. "Двое пострадавших на пожаре находятся в тяжёлом состоянии. С ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение реанимации ожогового центра Университетской клиники", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html

https://ria.ru/20211127/pozhar-1761012801.html

нижегородская область

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород