https://ria.ru/20211128/pozhar-1761124673.html
В центре Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный дом
В центре Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный дом - РИА Новости, 28.11.2021
В центре Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный дом
Трехэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T12:56
2021-11-28T12:56
2021-11-28T19:29
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761165683_0:51:500:332_1920x0_80_0_0_4ddb14913894e99a0229a69eb72754e6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в трёхэтажном, двухподъездном многоквартирном жилом доме по адресу улица Пискунова 18 А поступило в воскресенье в 11.25."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. Происходит задымление на 2 и 3 этажах", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 12.24 (мск) пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Из дома эвакуированы 12 человек, детей нет, спасены 5 человек. "Открытых очагов пожара нет, имеются скрытые очаги, ведется проверка", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что дом является объектом культурного наследия регионального значения.По информации министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, при пожаре пострадали два человека. "Двое пострадавших на пожаре находятся в тяжёлом состоянии. С ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение реанимации ожогового центра Университетской клиники", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html
https://ria.ru/20211127/pozhar-1761012801.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761165683_0:0:501:375_1920x0_80_0_0_0b4e93a8b733df8171fbe345b37f8cdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
12:56 28.11.2021 (обновлено: 19:29 28.11.2021)
В центре Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный дом
В центре Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный многоквартирный жилой дом