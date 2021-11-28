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Порошенко заявил о "ловушке", подготовленной Украине Белоруссией
Порошенко заявил о "ловушке", подготовленной Украине Белоруссией - РИА Новости, 28.11.2021
Порошенко заявил о "ловушке", подготовленной Украине Белоруссией
Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска - это ловушка, утверждает пятый президент Украины РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T15:48
2021-11-28T15:48
в мире
украина
белоруссия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска - это ловушка, утверждает пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление с 21 ноября поставки электроэнергии на Украину, уточнив, что экспорт идет в соответствии с контрактом на ноябрь. Украинская оппозиция критикует власти Украины за импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ.По его словам, закупка электроэнергии у Белоруссии – это "ловушка, целью которой является возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей".Ранее минэнерго Белоруссии сообщало, что белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать в украинскую энергосистему в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.Аукционы на импорт электроэнергии Украина объявила в связи с истечением срока действия запрета на такие поставки, который был продлен нацкомиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 31 октября.
https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html
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в мире, украина, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), петр порошенко, европейская солидарность
15:48 28.11.2021
 
Порошенко заявил о "ловушке", подготовленной Украине Белоруссией

Экс-президент Украины Порошенко заявил о "ловушке", которую приготовила Белоруссия Киеву

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска - это ловушка, утверждает пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление с 21 ноября поставки электроэнергии на Украину, уточнив, что экспорт идет в соответствии с контрактом на ноябрь. Украинская оппозиция критикует власти Украины за импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ.
"Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Прямой".
По его словам, закупка электроэнергии у Белоруссии – это "ловушка, целью которой является возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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Ранее минэнерго Белоруссии сообщало, что белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать в украинскую энергосистему в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
Аукционы на импорт электроэнергии Украина объявила в связи с истечением срока действия запрета на такие поставки, который был продлен нацкомиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 31 октября.
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В миреУкраинаБелоруссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Петр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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