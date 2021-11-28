https://ria.ru/20211128/poroshenko-1761143433.html

Порошенко заявил о "ловушке", подготовленной Украине Белоруссией

Порошенко заявил о "ловушке", подготовленной Украине Белоруссией - РИА Новости, 28.11.2021

Порошенко заявил о "ловушке", подготовленной Украине Белоруссией

Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска - это ловушка, утверждает пятый президент Украины РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T15:48

2021-11-28T15:48

2021-11-28T15:48

в мире

украина

белоруссия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска - это ловушка, утверждает пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление с 21 ноября поставки электроэнергии на Украину, уточнив, что экспорт идет в соответствии с контрактом на ноябрь. Украинская оппозиция критикует власти Украины за импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ.По его словам, закупка электроэнергии у Белоруссии – это "ловушка, целью которой является возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей".Ранее минэнерго Белоруссии сообщало, что белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать в украинскую энергосистему в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.Аукционы на импорт электроэнергии Украина объявила в связи с истечением срока действия запрета на такие поставки, который был продлен нацкомиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 31 октября.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

https://ria.ru/20211128/ukraina-1761139438.html

украина

белоруссия

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в мире, украина, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), петр порошенко, европейская солидарность