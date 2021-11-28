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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 28.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Температура воздуха в Москве в воскресенье прогреется до плюс 4-6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T09:39
2021-11-28T09:39
2021-11-28T09:39
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье прогреется до плюс 4-6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабо выраженного гребня антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно может выглянуть солнце, а температурный фон окажется на целых 5 градусов теплее положенной климатической нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков. "Температура воздуха в Москве - плюс 4-6 градусов, в Подмосковье - от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 миллиметр ртутного столба", - добавил он.
https://realty.ria.ru/20211126/elki-1760832626.html
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в воскресенье москвичей ждет температура на пять градусов выше нормы