https://ria.ru/20211128/pogoda-1761108528.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 28.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Температура воздуха в Москве в воскресенье прогреется до плюс 4-6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T09:39

2021-11-28T09:39

2021-11-28T09:39

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье прогреется до плюс 4-6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабо выраженного гребня антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно может выглянуть солнце, а температурный фон окажется на целых 5 градусов теплее положенной климатической нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков. "Температура воздуха в Москве - плюс 4-6 градусов, в Подмосковье - от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 миллиметр ртутного столба", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20211126/elki-1760832626.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода