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Генсек МПА СНГ оценил парламентские выборы в Киргизии
Генсек МПА СНГ оценил парламентские выборы в Киргизии - РИА Новости, 28.11.2021
Генсек МПА СНГ оценил парламентские выборы в Киргизии
Голосование по выборам в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии проходит "спокойно и уверенно", можно надеяться, что оно состоится на должном уровне, заявил... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T06:55
2021-11-28T06:55
2021-11-28T06:55
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Голосование по выборам в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии проходит "спокойно и уверенно", можно надеяться, что оно состоится на должном уровне, заявил генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.Кобицкий в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ работает на выборах в Бишкеке.По его словам, в день голосования каждый из членов миссии посетит не менее 10 участков. До выборов наблюдатели успели встретиться с кандидатами, представителями партий, с ЦИК, МИД и генеральной прокуратурой."Не было никаких таких конкретных замечаний и жалоб. У прокуратуры они есть, их десятки, но они все в проверке на вчерашний день были... Результаты этих проверок, мы узнаем, я думаю, уже сегодня", - добавил он.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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в мире, киргизия, снг
Генсек МПА СНГ оценил парламентские выборы в Киргизии
Генсек МПА СНГ Кобицкий заявил, что выборы в Киргизии проходят "спокойно и уверенно"
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости.
Голосование по выборам в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии
проходит "спокойно и уверенно", можно надеяться, что оно состоится на должном уровне, заявил генеральный секретарь МПА СНГ
Дмитрий Кобицкий.
Кобицкий в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ работает на выборах в Бишкеке
.
"В целом все в Кыргызстане традиционно проходит спокойно и уверенно. Центральная избирательная комиссия по выборам и референдумам сделала все возможное для того, чтобы сама агитационная кампания, подготовка к проведению выборов и выборы, мы уверены, пройдут на должном уровне", - рассказал Кобицкий журналистам.
По его словам, в день голосования каждый из членов миссии посетит не менее 10 участков. До выборов наблюдатели успели встретиться с кандидатами, представителями партий, с ЦИК, МИД и генеральной прокуратурой.
"Не было никаких таких конкретных замечаний и жалоб. У прокуратуры они есть, их десятки, но они все в проверке на вчерашний день были... Результаты этих проверок, мы узнаем, я думаю, уже сегодня", - добавил он.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.