https://ria.ru/20211128/parlament-1761099871.html

Генсек МПА СНГ оценил парламентские выборы в Киргизии

Генсек МПА СНГ оценил парламентские выборы в Киргизии - РИА Новости, 28.11.2021

Генсек МПА СНГ оценил парламентские выборы в Киргизии

Голосование по выборам в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии проходит "спокойно и уверенно", можно надеяться, что оно состоится на должном уровне, заявил... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T06:55

2021-11-28T06:55

2021-11-28T06:55

в мире

киргизия

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761098870_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_a0804f58dea4ee85da1b7df2019b4f49.jpg

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Голосование по выборам в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии проходит "спокойно и уверенно", можно надеяться, что оно состоится на должном уровне, заявил генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.Кобицкий в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ работает на выборах в Бишкеке.По его словам, в день голосования каждый из членов миссии посетит не менее 10 участков. До выборов наблюдатели успели встретиться с кандидатами, представителями партий, с ЦИК, МИД и генеральной прокуратурой."Не было никаких таких конкретных замечаний и жалоб. У прокуратуры они есть, их десятки, но они все в проверке на вчерашний день были... Результаты этих проверок, мы узнаем, я думаю, уже сегодня", - добавил он.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761097961.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия, снг