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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761147098.html
Сенатор призвал россиян "не пугать себя новым штаммом" коронавируса
Сенатор призвал россиян "не пугать себя новым штаммом" коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
Сенатор призвал россиян "не пугать себя новым штаммом" коронавируса
Штамм COVID "омикрон" после распространения в Европе может попасть в Россию, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:31
2021-11-28T16:36
распространение коронавируса
общество
юар
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
александр башкин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штамм COVID "омикрон" после распространения в Европе может попасть в Россию, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый высказал мнение, что новый штамм, скорее всего, присутствует в России, источником его распространения могут быть российские туристы, приезжающие из Египта."Если он распространяется в Европе, то он будет и у нас. Если штамма нет сейчас, он будет через определенное время", - сказал Башкин РИА Новости, отметив, что такова природа вирусов.Однако сенатор добавил, что не слышал о случаях заражения штаммом "омикрон" в России. Политик также считает, что не нужно "пугать себя новым штаммом". "Он ещё будет мутировать, его будут изучать", - сказал он.Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что по данным на воскресенье штамм коронавируса "омикрон" в России не обнаружен, "при этом ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html
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общество, юар, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, александр башкин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый, камиль хафизов, омикрон-штамм коронавируса
16:31 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
 
Сенатор призвал россиян "не пугать себя новым штаммом" коронавируса

Сенатор Башкин призвал россиян не "пугать себя новым штаммом" коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница бактериологической мобильной лаборатории
Сотрудница бактериологической мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штамм COVID "омикрон" после распространения в Европе может попасть в Россию, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.
Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый высказал мнение, что новый штамм, скорее всего, присутствует в России, источником его распространения могут быть российские туристы, приезжающие из Египта.
"Если он распространяется в Европе, то он будет и у нас. Если штамма нет сейчас, он будет через определенное время", - сказал Башкин РИА Новости, отметив, что такова природа вирусов.
Однако сенатор добавил, что не слышал о случаях заражения штаммом "омикрон" в России. Политик также считает, что не нужно "пугать себя новым штаммом". "Он ещё будет мутировать, его будут изучать", - сказал он.
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Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что по данным на воскресенье штамм коронавируса "омикрон" в России не обнаружен, "при этом ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Распространение коронавирусаОбществоЮАРВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыАлександр БашкинРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир КруглыйКамиль ХафизовОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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