https://ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761147098.html

Сенатор призвал россиян "не пугать себя новым штаммом" коронавируса

Сенатор призвал россиян "не пугать себя новым штаммом" коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021

Сенатор призвал россиян "не пугать себя новым штаммом" коронавируса

Штамм COVID "омикрон" после распространения в Европе может попасть в Россию, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:31

2021-11-28T16:31

2021-11-28T16:36

распространение коронавируса

общество

юар

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

александр башкин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штамм COVID "омикрон" после распространения в Европе может попасть в Россию, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый высказал мнение, что новый штамм, скорее всего, присутствует в России, источником его распространения могут быть российские туристы, приезжающие из Египта."Если он распространяется в Европе, то он будет и у нас. Если штамма нет сейчас, он будет через определенное время", - сказал Башкин РИА Новости, отметив, что такова природа вирусов.Однако сенатор добавил, что не слышал о случаях заражения штаммом "омикрон" в России. Политик также считает, что не нужно "пугать себя новым штаммом". "Он ещё будет мутировать, его будут изучать", - сказал он.Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что по данным на воскресенье штамм коронавируса "омикрон" в России не обнаружен, "при этом ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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