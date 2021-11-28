https://ria.ru/20211128/nato-1761137691.html

Генсек НАТО и глава ЕК обсудили с властями Литвы ситуацию у границ Украины

Генсек НАТО и глава ЕК обсудили с властями Литвы ситуацию у границ Украины - РИА Новости, 28.11.2021

Генсек НАТО и глава ЕК обсудили с властями Литвы ситуацию у границ Украины

РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:51

2021-11-28T14:51

2021-11-28T14:51

в мире

киев

йенс столтенберг

москва

дмитрий песков

нато

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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Добавлены подробностиБРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в ходе встречи с руководством Литвы якобы "военное присутствие" России у границ Украины, по словам генсека, альянс остается бдительным.В Москве не раз опровергали сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной."Мы обсудили российское необъясненное и неоправданное наращивание военной силы около Украины. Мы призываем Россию быть прозрачной, сократить напряжённость, а также (призываем к - ред.) деэскалации. НАТО остаётся бдительной", - заявил Столтенберг на пресс-конференции, которая транслировалась службами ЕС.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211126/nato-1760958125.html

https://ria.ru/20211127/granitsa-1761045043.html

киев

москва

россия

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в мире, киев, йенс столтенберг, москва, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии