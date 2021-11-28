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Генсек НАТО и глава ЕК обсудили с властями Литвы ситуацию у границ Украины
Генсек НАТО и глава ЕК обсудили с властями Литвы ситуацию у границ Украины - РИА Новости, 28.11.2021
Генсек НАТО и глава ЕК обсудили с властями Литвы ситуацию у границ Украины
РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:51
2021-11-28T14:51
в мире
киев
йенс столтенберг
москва
дмитрий песков
нато
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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Добавлены подробностиБРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в ходе встречи с руководством Литвы якобы "военное присутствие" России у границ Украины, по словам генсека, альянс остается бдительным.В Москве не раз опровергали сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной."Мы обсудили российское необъясненное и неоправданное наращивание военной силы около Украины. Мы призываем Россию быть прозрачной, сократить напряжённость, а также (призываем к - ред.) деэскалации. НАТО остаётся бдительной", - заявил Столтенберг на пресс-конференции, которая транслировалась службами ЕС.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211126/nato-1760958125.html
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в мире, киев, йенс столтенберг, москва, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:51 28.11.2021
 
Генсек НАТО и глава ЕК обсудили с властями Литвы ситуацию у границ Украины

Генсек НАТО Столтенберг: альянс бдителен на фоне "наращивания сил России" рядом с Украиной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Добавлены подробности
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в ходе встречи с руководством Литвы якобы "военное присутствие" России у границ Украины, по словам генсека, альянс остается бдительным.
В Москве не раз опровергали сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 19:01
Генсек НАТО заявил о танках и беспилотниках на границе России с Украиной
"Мы обсудили российское необъясненное и неоправданное наращивание военной силы около Украины. Мы призываем Россию быть прозрачной, сократить напряжённость, а также (призываем к - ред.) деэскалации. НАТО остаётся бдительной", - заявил Столтенберг на пресс-конференции, которая транслировалась службами ЕС.
"Мы призываем Россию к деэскалации, потому что возросшее российское присутствие около украинских границ - это нечто очень тревожное по ряду причин. Одна из них - (то, что) это не объяснено. Мы видим концентрацию сил, которая является необычной", - сказал он в ходе визита в Литву.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 16:38
В НАТО призвали Россию снизить "напряженность" на границе с Украиной
 
В миреКиевЙенс СтолтенбергМоскваДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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