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Минск обвинил Киев в нагнетании проблемы с мигрантами

Минск обвинил Киев в нагнетании проблемы с мигрантами - РИА Новости, 28.11.2021

Минск обвинил Киев в нагнетании проблемы с мигрантами

Киев нагнетает тему "угрозы" от нелегальной миграции с белорусской территории, чтобы получить средства от "западных кураторов", заявил госсекретарь Совета... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T20:15

2021-11-28T20:15

2021-11-28T22:11

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МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Киев нагнетает тему "угрозы" от нелегальной миграции с белорусской территории, чтобы получить средства от "западных кураторов", заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.По его словам, происходящее в Польше и Литве еще "можно как-то оправдать" — это члены блока НАТО."Но то, что происходит на территории нашей южной соседки (Украины. — Прим. ред.), <…> не поддается здравому смыслу. Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать", — сказал он в интервью телеканалу СТВ.Госсекретарь подчеркнул, что не видит угрозы со стороны беженцев, которые "с мирными целями ехали туда, куда их позвали, — в Германию, Великобританию, в Европу". По его словам, их попытка прорваться через границу с Польшей — это защитная реакция "доведенных до отчаяния людей"."Я ставлю себя на место любого мужчины: если бы рядом находились жена и ребенок, в которых летит светошумовая граната, которых травят газом, я бы не только палку и камень взял в руки", — сказал он.Кроме того, Вольфович обратил внимание на то, что украинские силовики в рамках операции "Полесье" отрабатывают действия в случае проникновения в страну нелегальных мигрантов."Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека — украинцев, по-моему — за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране", — добавил госсекретарь.По словам Вольфовича, за последнее время Киев "и так немало получил" финансовой помощи от Запада, только от США за этот год — "более 130 миллионов долларов на вооружение"."То, что делает Украина, — это не добрососедские отношения, к сожалению", — заключил он.Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Украина будет действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы. По его словам, сил и средств для этого достаточно.Чтобы отработать все сценарии "эскалации миграционного кризиса", на границе с Белоруссией провели спецоперацию "Полесье". Ее координировала Госпогранслужба, а провели совместно с силами Национальной гвардии, Нацполиции, ВСУ и другими резервами. Задействовали 8,5 тысячи правоохранителей.Украинский кабмин выделил 175 миллионов гривен (около 6,5 миллиона долларов) для усиления охраны украинско-белорусской границы.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Польские власти усилили охрану границы, стянули военных и пресекают попытки прорыва с помощью спецсредств и техники.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211128/sovbez-1761171145.html

https://ria.ru/20211122/lukashenko-1760134423.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-28T20:15 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, белоруссия, ситуация в днр и лнр, литва, африка, нато, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии