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Минск обвинил Киев в нагнетании проблемы с мигрантами
Минск обвинил Киев в нагнетании проблемы с мигрантами - РИА Новости, 28.11.2021
Минск обвинил Киев в нагнетании проблемы с мигрантами
Киев нагнетает тему "угрозы" от нелегальной миграции с белорусской территории, чтобы получить средства от "западных кураторов", заявил госсекретарь Совета... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T20:15
2021-11-28T22:11
в мире
киев
белоруссия
ситуация в днр и лнр
литва
африка
нато
александр вольфович
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МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Киев нагнетает тему "угрозы" от нелегальной миграции с белорусской территории, чтобы получить средства от "западных кураторов", заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.По его словам, происходящее в Польше и Литве еще "можно как-то оправдать" — это члены блока НАТО."Но то, что происходит на территории нашей южной соседки (Украины. — Прим. ред.), &lt;…&gt; не поддается здравому смыслу. Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать", — сказал он в интервью телеканалу СТВ.Госсекретарь подчеркнул, что не видит угрозы со стороны беженцев, которые "с мирными целями ехали туда, куда их позвали, — в Германию, Великобританию, в Европу". По его словам, их попытка прорваться через границу с Польшей — это защитная реакция "доведенных до отчаяния людей"."Я ставлю себя на место любого мужчины: если бы рядом находились жена и ребенок, в которых летит светошумовая граната, которых травят газом, я бы не только палку и камень взял в руки", — сказал он.Кроме того, Вольфович обратил внимание на то, что украинские силовики в рамках операции "Полесье" отрабатывают действия в случае проникновения в страну нелегальных мигрантов."Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека — украинцев, по-моему — за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране", — добавил госсекретарь.По словам Вольфовича, за последнее время Киев "и так немало получил" финансовой помощи от Запада, только от США за этот год — "более 130 миллионов долларов на вооружение"."То, что делает Украина, — это не добрососедские отношения, к сожалению", — заключил он.Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Украина будет действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы. По его словам, сил и средств для этого достаточно.Чтобы отработать все сценарии "эскалации миграционного кризиса", на границе с Белоруссией провели спецоперацию "Полесье". Ее координировала Госпогранслужба, а провели совместно с силами Национальной гвардии, Нацполиции, ВСУ и другими резервами. Задействовали 8,5 тысячи правоохранителей.Украинский кабмин выделил 175 миллионов гривен (около 6,5 миллиона долларов) для усиления охраны украинско-белорусской границы.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Польские власти усилили охрану границы, стянули военных и пресекают попытки прорыва с помощью спецсредств и техники.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211128/sovbez-1761171145.html
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белоруссия
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, киев, белоруссия, ситуация в днр и лнр, литва, африка, нато, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:15 28.11.2021 (обновлено: 22:11 28.11.2021)
 
Минск обвинил Киев в нагнетании проблемы с мигрантами

Минск обвинил Киев в нагнетании проблемы с мигрантами ради помощи от "западных кураторов"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМальчик в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Мальчик в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Киев нагнетает тему "угрозы" от нелегальной миграции с белорусской территории, чтобы получить средства от "западных кураторов", заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
По его словам, происходящее в Польше и Литве еще "можно как-то оправдать" — это члены блока НАТО.
"Но то, что происходит на территории нашей южной соседки (Украины. — Прим. ред.), <…> не поддается здравому смыслу. Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать", — сказал он в интервью телеканалу СТВ.
Госсекретарь подчеркнул, что не видит угрозы со стороны беженцев, которые "с мирными целями ехали туда, куда их позвали, — в Германию, Великобританию, в Европу". По его словам, их попытка прорваться через границу с Польшей — это защитная реакция "доведенных до отчаяния людей".
"Я ставлю себя на место любого мужчины: если бы рядом находились жена и ребенок, в которых летит светошумовая граната, которых травят газом, я бы не только палку и камень взял в руки", — сказал он.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во время учений у границы с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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В Минске считают, что говорить об угрозе развязывания войны рано
Кроме того, Вольфович обратил внимание на то, что украинские силовики в рамках операции "Полесье" отрабатывают действия в случае проникновения в страну нелегальных мигрантов.
"Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека — украинцев, по-моему — за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране", — добавил госсекретарь.
По словам Вольфовича, за последнее время Киев "и так немало получил" финансовой помощи от Запада, только от США за этот год — "более 130 миллионов долларов на вооружение".

"То, что делает Украина, — это не добрососедские отношения, к сожалению", — заключил он.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Украина будет действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы. По его словам, сил и средств для этого достаточно.
Чтобы отработать все сценарии "эскалации миграционного кризиса", на границе с Белоруссией провели спецоперацию "Полесье". Ее координировала Госпогранслужба, а провели совместно с силами Национальной гвардии, Нацполиции, ВСУ и другими резервами. Задействовали 8,5 тысячи правоохранителей.
Украинский кабмин выделил 175 миллионов гривен (около 6,5 миллиона долларов) для усиления охраны украинско-белорусской границы.
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Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Нелегалы разбили стихийный лагерь.
Польские власти усилили охрану границы, стянули военных и пресекают попытки прорыва с помощью спецсредств и техники.
Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреКиевБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНРЛитваАфрикаНАТОАлександр ВольфовичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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