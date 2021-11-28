https://ria.ru/20211128/moroz-1761135994.html

Москвичей предупредили о сильном морозе 1 декабря

Москвичей предупредили о сильном морозе 1 декабря - РИА Новости, 28.11.2021

Москвичей предупредили о сильном морозе 1 декабря

В ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз до минус шести градусов по Цельсию, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:39

2021-11-28T14:39

2021-11-28T16:02

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евгений тишковец

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз до минус шести градусов по Цельсию, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.При этом на земле будет снежный покров высотой около двух-трех сантиметров, добавил он.Как пояснил Тишковец, в последний день осени ожидается до 30% месячной нормы осадков. Причиной этому станет циклон балканского происхождения "Бенедикт", насыщенный субтропическим теплом и влагой Адриатики. В понедельник в Центральной России начнутся небольшие дожди, в ночные и утренние часы они заметно усилятся. Ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: температура будет не ниже плюс четырех градусов."Помимо этого, во второй половине дня 30 ноября дождь станет переходить в мокрый снег, а вечером — в заряды снега с ухудшением видимости до 500-1000 метров. За последние сутки осени на столицу может пролиться до 18 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы", — сообщил синоптик.В свою очередь, в последние часы осени через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт: столбики термометров в сопровождении плотного ветра в порывах до 12-17 метров в секунду опустятся до нулевой отметки и даже ниже.

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общество, москва, погода, россия, евгений тишковец