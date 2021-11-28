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В Мексике ограничения поездок из-за омикрон-штамма назвали бесполезными
В Мексике ограничения поездок из-за омикрон-штамма назвали бесполезными - РИА Новости, 28.11.2021
В Мексике ограничения поездок из-за омикрон-штамма назвали бесполезными
Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что ограничения на поездки и закрытие границ из-за нового штамма коронавируса "омикрон"... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T12:38
2021-11-28T12:38
2021-11-28T16:36
распространение коронавируса
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воз
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МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что ограничения на поездки и закрытие границ из-за нового штамма коронавируса "омикрон" бесполезны и лишь вредят экономике."Пока не доказано, что он ("омикрон" - ред.) более вирулентный, ни что он обходит иммунный ответ, вызванный вакцинами. Ограничения на поездки и закрытие границ – это бесполезные меры, они отражаются на экономике и благосостоянии людей", - написал он на своей странице в Twitter.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.
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в мире, сша, юар, африка, джо байден, евросоюз, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:38 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
В Мексике ограничения поездок из-за омикрон-штамма назвали бесполезными
Замглавы Минздрава Мексики Лопес-Гатель назвал меры из-за омикрон-штамма бесполезными