https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761123080.html

В Мексике ограничения поездок из-за омикрон-штамма назвали бесполезными

В Мексике ограничения поездок из-за омикрон-штамма назвали бесполезными - РИА Новости, 28.11.2021

В Мексике ограничения поездок из-за омикрон-штамма назвали бесполезными

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что ограничения на поездки и закрытие границ из-за нового штамма коронавируса "омикрон"... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T12:38

2021-11-28T12:38

2021-11-28T16:36

распространение коронавируса

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африка

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евросоюз

воз

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МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что ограничения на поездки и закрытие границ из-за нового штамма коронавируса "омикрон" бесполезны и лишь вредят экономике."Пока не доказано, что он ("омикрон" - ред.) более вирулентный, ни что он обходит иммунный ответ, вызванный вакцинами. Ограничения на поездки и закрытие границ – это бесполезные меры, они отражаются на экономике и благосостоянии людей", - написал он на своей странице в Twitter.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761107725.html

сша

юар

африка

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в мире, сша, юар, африка, джо байден, евросоюз, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса