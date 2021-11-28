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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761118199.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:46
2021-11-28T11:46
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,08%, 2. Республика Алтай - 0,14%, 3. Москва - 0,16%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:46 28.11.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии — 0,08%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,08%, 2. Республика Алтай - 0,14%, 3. Москва - 0,16%", - говорится в сообщении.
Медицинский работник и пациент в приемном отделении - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
11:41Распространение коронавируса
В России за сутки выявили 33 548 случаев COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика АлтайРеспублика КалмыкияМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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