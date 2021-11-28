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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:46
2021-11-28T11:46
2021-11-28T11:46
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,08%, 2. Республика Алтай - 0,14%, 3. Москва - 0,16%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии — 0,08%