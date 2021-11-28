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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761117359.html
В Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.11.2021
В Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 3086, Петербурге – 2072, Подмосковье - 2046, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:42
2021-11-28T11:42
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 3086, Петербурге – 2072, Подмосковье - 2046, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией."Распределение по субъектам 1. Москва - 3086, 2. Санкт-Петербург - 2072, 3. Московская область - 2046", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Республике Калмыкия - 27, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 6.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 28.11.2021
 
В Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи на подъезде к карантинному центру в Коммунарке
Машины скорой помощи на подъезде к карантинному центру в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 3086, Петербурге – 2072, Подмосковье - 2046, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Распределение по субъектам 1. Москва - 3086, 2. Санкт-Петербург - 2072, 3. Московская область - 2046", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Республике Калмыкия - 27, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 6.
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Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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