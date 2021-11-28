https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761117359.html

В Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.11.2021

В Москве выявили 3086 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 3086, Петербурге – 2072, Подмосковье - 2046, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:42

2021-11-28T11:42

2021-11-28T11:42

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756023750_0:178:3325:2048_1920x0_80_0_0_6181d8de6eaf24338d12aaa3651da1fd.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 3086, Петербурге – 2072, Подмосковье - 2046, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией."Распределение по субъектам 1. Москва - 3086, 2. Санкт-Петербург - 2072, 3. Московская область - 2046", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Республике Калмыкия - 27, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 6.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии