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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761116349.html
Мальдивы ограничили въезд из семи стран Африки
Мальдивы ограничили въезд из семи стран Африки - РИА Новости, 28.11.2021
Мальдивы ограничили въезд из семи стран Африки
Власти Мальдив ввели ограничения на поездки из семи африканских стран на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает местное издание... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:32
2021-11-28T22:55
распространение коронавируса
в мире
сша
мальдивы
ботсвана
лесото
джо байден
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Мальдив ввели ограничения на поездки из семи африканских стран на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает местное издание Sun Online."Агентство по охране здоровья Мальдив (HPA) выпустило в субботу вечером указ, подписанный генеральным директором по вопросам общественного здравоохранения Маймуной Абубакр, в котором объявляется запрет на поездки из ЮАР, Намибии, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Зимбабве и Эсватини", - пишет издание.Это касается путешественников, которые находились в указанных странах в течение 14 дней до поездки на Мальдивы, а также тех, кто находился транзитом через данные государства более 12 часов.Запрет не распространяется на граждан Мальдив и лиц, имеющих разрешение на работу, однако, если они были в указанных странах последние две недели, то должны будут пройти 14-дневный карантин.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.
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в мире, сша, мальдивы, ботсвана, лесото, джо байден, евросоюз, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
11:32 28.11.2021 (обновлено: 22:55 28.11.2021)
 
Мальдивы ограничили въезд из семи стран Африки

Мальдивы ограничили въезд из семи стран Африки из-за омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Мальдив ввели ограничения на поездки из семи африканских стран на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает местное издание Sun Online.
"Агентство по охране здоровья Мальдив (HPA) выпустило в субботу вечером указ, подписанный генеральным директором по вопросам общественного здравоохранения Маймуной Абубакр, в котором объявляется запрет на поездки из ЮАР, Намибии, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Зимбабве и Эсватини", - пишет издание.
Это касается путешественников, которые находились в указанных странах в течение 14 дней до поездки на Мальдивы, а также тех, кто находился транзитом через данные государства более 12 часов.
Запрет не распространяется на граждан Мальдив и лиц, имеющих разрешение на работу, однако, если они были в указанных странах последние две недели, то должны будут пройти 14-дневный карантин.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАМальдивыБотсванаЛесотоДжо БайденЕвросоюзВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаНовости - Туризм
 
 
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