https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761116349.html

Мальдивы ограничили въезд из семи стран Африки

Мальдивы ограничили въезд из семи стран Африки - РИА Новости, 28.11.2021

Мальдивы ограничили въезд из семи стран Африки

Власти Мальдив ввели ограничения на поездки из семи африканских стран на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает местное издание... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:32

2021-11-28T11:32

2021-11-28T22:55

распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Мальдив ввели ограничения на поездки из семи африканских стран на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает местное издание Sun Online."Агентство по охране здоровья Мальдив (HPA) выпустило в субботу вечером указ, подписанный генеральным директором по вопросам общественного здравоохранения Маймуной Абубакр, в котором объявляется запрет на поездки из ЮАР, Намибии, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Зимбабве и Эсватини", - пишет издание.Это касается путешественников, которые находились в указанных странах в течение 14 дней до поездки на Мальдивы, а также тех, кто находился транзитом через данные государства более 12 часов.Запрет не распространяется на граждан Мальдив и лиц, имеющих разрешение на работу, однако, если они были в указанных странах последние две недели, то должны будут пройти 14-дневный карантин.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.

https://ria.ru/20211128/germaniya-1761099130.html

сша

мальдивы

ботсвана

лесото

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