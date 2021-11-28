https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761107725.html
В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавируса
В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавируса
Первые два случая заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Австралии, сообщает министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T09:19
2021-11-28T09:19
2021-11-28T09:35
распространение коронавируса
в мире
австралия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759487898_0:50:2983:1728_1920x0_80_0_0_b9cf507ea2e5a770c1ca3fa39069e695.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первые два случая заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Австралии, сообщает министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс."Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса может подтвердить, что срочное геномное тестирование, проведенное сегодня, показало, что двое иностранных путешественников заразились новым вариантом коронавируса B.1.1.529 "омикрон", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.Отмечается, что оба пассажира прибыли в Сидней с юга Африки 27 ноября. У них нет симптомов заболевания, и оба прошли полную вакцинацию.Ранее министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что страна на 14 дней прекращает авиасообщение из девяти южноафриканских стран на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон."Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.
https://ria.ru/20211128/blinken-1761092865.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759487898_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_af75b15d23164e9e004fac1ba1385511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, коронавирус covid-19
09:19 28.11.2021 (обновлено: 09:35 28.11.2021)
В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавируса
В Австралии зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса