Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koreya-1761141174.html
Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума
Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума - РИА Новости, 28.11.2021
Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума
Суточный прирост тяжелобольных пациентов и погибших от COVID-19 Южной Корее достиг максимального уровня с начала пандемии - соответственно 647 и 56 человек,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T15:26
2021-11-28T15:26
распространение коронавируса
в мире
южная корея
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731090688_0:95:2148:1304_1920x0_80_0_0_2507ee4e9d5bd3603d5c1254be56b90f.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Суточный прирост тяжелобольных пациентов и погибших от COVID-19&nbsp; Южной Корее достиг максимального уровня с начала пандемии - соответственно 647 и 56 человек, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Отмечается, что в стране уже опасаются нехватки больничных коек. По состоянию на субботу, 85,4% мест для больных с тяжелым течением COVID-19 было занято. Власти и органы здравоохранения в экстренном режиме работают над снижением числа заболевающих, а также над повышением уровня вакцинации граждан.За сутки в стране скончались 56 пациентов с коронавирусом, это тоже максимальное значение за указанный период с начала пандемии. Общее число погибших от COVID-19 достигло 3 548, уровень смертности составил 0,8 процента.Всего за сутки в Южной Корее заболели 328 человек. Максимально высокий прирост с начала пандемии был зарегистрирован 24 ноября с 4 115 новыми больными коронавирусом. Сообщается, что нынешнее небольшое снижение прироста зараженных вызвано уменьшением числа тестируемых на выходных.Ранее KDCA представило новую, пятиуровневую систему еженедельной оценки уровня рисков, на основе которой должно приниматься решение о продолжении поэтапного смягчения мер социального дистанцирования. С 1 ноября правительство ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, учитывая, что более 80% населения страны вакцинированы.Южная Корея планировала перейти ко второму, более облегченному этапу в середине декабря, однако резкий рос новых больных коронавирусом поставил планы властей под угрозу.Правительство планирует в понедельник принять комплекс карантинных мер для борьбы с резким ростом числа случаев COVID-19. Также ранее были высказаны предложения обязать непривитых граждан самим оплачивать часть расходов на лечение, если они заразятся коронавирусом. В настоящее время государство покрывает все расходы на лечение пациентов с COVID-19.
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731090688_409:0:2148:1304_1920x0_80_0_0_1adf992af75b3167b88d10e738c5e62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, южная корея, коронавирус covid-19
15:26 28.11.2021
 
Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума

Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума с начала пандемии

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины в Южной Корее
Производство вакцины в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Суточный прирост тяжелобольных пациентов и погибших от COVID-19  Южной Корее достиг максимального уровня с начала пандемии - соответственно 647 и 56 человек, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Отмечается, что в стране уже опасаются нехватки больничных коек. По состоянию на субботу, 85,4% мест для больных с тяжелым течением COVID-19 было занято. Власти и органы здравоохранения в экстренном режиме работают над снижением числа заболевающих, а также над повышением уровня вакцинации граждан.
За сутки в стране скончались 56 пациентов с коронавирусом, это тоже максимальное значение за указанный период с начала пандемии. Общее число погибших от COVID-19 достигло 3 548, уровень смертности составил 0,8 процента.
Всего за сутки в Южной Корее заболели 328 человек. Максимально высокий прирост с начала пандемии был зарегистрирован 24 ноября с 4 115 новыми больными коронавирусом. Сообщается, что нынешнее небольшое снижение прироста зараженных вызвано уменьшением числа тестируемых на выходных.
Ранее KDCA представило новую, пятиуровневую систему еженедельной оценки уровня рисков, на основе которой должно приниматься решение о продолжении поэтапного смягчения мер социального дистанцирования. С 1 ноября правительство ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, учитывая, что более 80% населения страны вакцинированы.
Южная Корея планировала перейти ко второму, более облегченному этапу в середине декабря, однако резкий рос новых больных коронавирусом поставил планы властей под угрозу.
Правительство планирует в понедельник принять комплекс карантинных мер для борьбы с резким ростом числа случаев COVID-19. Также ранее были высказаны предложения обязать непривитых граждан самим оплачивать часть расходов на лечение, если они заразятся коронавирусом. В настоящее время государство покрывает все расходы на лечение пациентов с COVID-19.
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 15:01Распространение коронавируса
Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреЮжная КореяКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
23:47В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
Лента новостейМолния
Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусомВ Калмыкии продлили режим COVID-ограничений