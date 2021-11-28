https://ria.ru/20211128/koreya-1761141174.html

Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума

Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума - РИА Новости, 28.11.2021

Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума

Суточный прирост тяжелобольных пациентов и погибших от COVID-19 Южной Корее достиг максимального уровня с начала пандемии - соответственно 647 и 56 человек,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T15:26

2021-11-28T15:26

2021-11-28T15:26

распространение коронавируса

в мире

южная корея

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731090688_0:95:2148:1304_1920x0_80_0_0_2507ee4e9d5bd3603d5c1254be56b90f.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Суточный прирост тяжелобольных пациентов и погибших от COVID-19 Южной Корее достиг максимального уровня с начала пандемии - соответственно 647 и 56 человек, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Отмечается, что в стране уже опасаются нехватки больничных коек. По состоянию на субботу, 85,4% мест для больных с тяжелым течением COVID-19 было занято. Власти и органы здравоохранения в экстренном режиме работают над снижением числа заболевающих, а также над повышением уровня вакцинации граждан.За сутки в стране скончались 56 пациентов с коронавирусом, это тоже максимальное значение за указанный период с начала пандемии. Общее число погибших от COVID-19 достигло 3 548, уровень смертности составил 0,8 процента.Всего за сутки в Южной Корее заболели 328 человек. Максимально высокий прирост с начала пандемии был зарегистрирован 24 ноября с 4 115 новыми больными коронавирусом. Сообщается, что нынешнее небольшое снижение прироста зараженных вызвано уменьшением числа тестируемых на выходных.Ранее KDCA представило новую, пятиуровневую систему еженедельной оценки уровня рисков, на основе которой должно приниматься решение о продолжении поэтапного смягчения мер социального дистанцирования. С 1 ноября правительство ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, учитывая, что более 80% населения страны вакцинированы.Южная Корея планировала перейти ко второму, более облегченному этапу в середине декабря, однако резкий рос новых больных коронавирусом поставил планы властей под угрозу.Правительство планирует в понедельник принять комплекс карантинных мер для борьбы с резким ростом числа случаев COVID-19. Также ранее были высказаны предложения обязать непривитых граждан самим оплачивать часть расходов на лечение, если они заразятся коронавирусом. В настоящее время государство покрывает все расходы на лечение пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, южная корея, коронавирус covid-19