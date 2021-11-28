https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761144921.html
Явка на парламентских выборах в Киргизии составила 28,36 процента к 18:00
Явка на парламентских выборах в Киргизии составила 28,36 процента к 18:00 - РИА Новости, 28.11.2021
Явка на парламентских выборах в Киргизии составила 28,36 процента к 18:00
Явка избирателей на выборах в парламент Киргизии за два часа до конца голосования составляет 28,36%, сообщил зампредседателя ЦИК страны Тынчтык Шайназаров. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:06
2021-11-28T16:06
2021-11-28T16:06
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в парламент Киргизии за два часа до конца голосования составляет 28,36%, сообщил зампредседателя ЦИК страны Тынчтык Шайназаров."По данным на 18.00 (15.00 мск, - ред.) явка избирателей составляет 28,36%. Всего проголосовали 1 050 163 человека", - сказал Шайназаров на брифинге в воскресенье.На прошлых парламентских выборах в 2020 году к этому времени пришли на участки в полтора раза больше избирателей - 45,26%.По данным ЦИК, наиболее активно голосуют в Нарынской и Таласской областях, а также в городе Оше. Самые низкие показатели явки - в Бишкеке, Иссык-Кульской и Чуйской областях.Порога явки в республике по закону нет. Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве пришедших на участки граждан.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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в мире, киргизия, бишкек, ош, чуйская область
Явка на парламентских выборах в Киргизии составила 28,36 процента к 18:00
Явка на парламентских выборах в Киргизии составила 28,36 процента к 18:00
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости.
Явка избирателей на выборах в парламент Киргизии
за два часа до конца голосования составляет 28,36%, сообщил зампредседателя ЦИК страны Тынчтык Шайназаров.
"По данным на 18.00 (15.00 мск, - ред.) явка избирателей составляет 28,36%. Всего проголосовали 1 050 163 человека", - сказал Шайназаров на брифинге в воскресенье.
На прошлых парламентских выборах в 2020 году к этому времени пришли на участки в полтора раза больше избирателей - 45,26%.
По данным ЦИК, наиболее активно голосуют в Нарынской и Таласской областях
, а также в городе Оше
. Самые низкие показатели явки - в Бишкеке
, Иссык-Кульской и Чуйской областях
.
Порога явки в республике по закону нет. Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве пришедших на участки граждан.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.