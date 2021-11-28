https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761132695.html

Избиратели в Бишкеке пожаловались на сложности с партийными списками

Избиратели в Бишкеке пожаловались на сложности с партийными списками - РИА Новости, 28.11.2021

Избиратели в Бишкеке пожаловались на сложности с партийными списками

Многие бишкекские избиратели на парламентских выборах в Киргизии пока с трудом разбираются в новой системе голосования по партийным спискам, где можно выбрать... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:10

2021-11-28T14:10

2021-11-28T14:15

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Многие бишкекские избиратели на парламентских выборах в Киргизии пока с трудом разбираются в новой системе голосования по партийным спискам, где можно выбрать не только партию, но и конкретного ее члена, передает корреспондент РИА Новости.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.На места по партийным спискам претендуют 21 партия. Ни президент Садыр Жапаров, ни кто-то из его соратников ни разу своих симпатий тому или иному политобъединению не выказывал. Однако по персоналиям в списках к "провластным" в республике относят "Ишеним" ("Вера"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Мекенчил Эл" ("Патриотический народ") и "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан").К разряду оппозиционных эксперты относят партии "Ата-Мекен" ("Родина") и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), при этом данные политсилы являются наиболее старыми и опытными политобъединениями в республике.Чтобы пройти в парламент, партиям надо набрать не меньше 5% от голосов избирателей. При этом большой интерес вызывает система, по которой будут распределяться мандаты среди членов избирательного списка. В большинстве стран мира, в том числе в России, мандаты достаются тем, кто находится наверху партийного списка - чем больше процентов набрала партия и чем выше кандидат в списке партии-победительницы, тем вероятнее для него шанс получить заветное кресло.В Киргизии система сложнее - распределение мандатов внутри партии определяют сами избиратели, а партийный список не имеет никакой иерархии. Поэтому избиратели голосуют не только за понравившуюся партию, но и за конкретного члена списка - для этого в партийном бюллетене есть не только список партий, но и 54 квадратика, каждый из которых соответствует определенному партийцу. Квадратики пронумерованы, поэтому, чтобы отдать голос любимому партийцу, нужно знать его номер в партийном списке.Понятно, что разобраться в этой системе с непривычки довольно сложно - как убедился корреспондент РИА Новости, многие избиратели знают только фамилии любимых партийцев, но не знают их номера, а квадратики в бюллетене не подписаны. К счастью, на каждом участке есть специально напечатанные брошюры с полными партийными списками всех 21 партий. Чтобы отдать голос за желаемого кандидата, нужно "всего лишь" найти его фамилию в справочнике.К счастью, бюллетень считается действительным, если в нем выбрать только партию, не утруждаясь голосом за конкретного партийца. А вот если выбрать один из квадратиков, не уточняя, к какой партии относится этот кандидат, бюллетень считается недействительным.Предварительный подсчет на выборах ведут сами автоматические урны. Ровно в 20:00 по местному времени (17:00 мск), когда участки закроются, урны передадут свои данные в участковые комиссии, а оттуда - в окружные. Членам комиссий останется только вручную перепроверить правильность подсчета.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761131136.html

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761105063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия, садыр жапаров