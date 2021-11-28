https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761105208.html

Премьер Киргизии рассказал о парламентских выборах

Премьер Киргизии рассказал о парламентских выборах - РИА Новости, 28.11.2021

Премьер Киргизии рассказал о парламентских выборах

Администрация президента Киргизии и кабмин республики впервые не вмешивались в выборный процесс, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T08:43

2021-11-28T08:43

2021-11-28T09:24

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Администрация президента Киргизии и кабмин республики впервые не вмешивались в выборный процесс, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.В воскресенье председатель кабмина проголосовал на выборах парламента на избирательном участке № 1142 Бишкека, расположенном в здании средней общеобразовательной школы-интерната № 71."Мы имеем право избирать и быть избранным. Надеюсь, вы сделаете достойный выбор и изберете депутатов, которые будут защищать ваши интересы, способствовать росту экономики, писать такие законы, которые увеличат ваши пенсии и зарплаты. Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию" , - сказал председатель кабмина после голосования.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761105063.html

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