https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761105208.html
Премьер Киргизии рассказал о парламентских выборах
Премьер Киргизии рассказал о парламентских выборах - РИА Новости, 28.11.2021
Премьер Киргизии рассказал о парламентских выборах
Администрация президента Киргизии и кабмин республики впервые не вмешивались в выборный процесс, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T08:43
2021-11-28T08:43
2021-11-28T09:24
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Администрация президента Киргизии и кабмин республики впервые не вмешивались в выборный процесс, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.В воскресенье председатель кабмина проголосовал на выборах парламента на избирательном участке № 1142 Бишкека, расположенном в здании средней общеобразовательной школы-интерната № 71."Мы имеем право избирать и быть избранным. Надеюсь, вы сделаете достойный выбор и изберете депутатов, которые будут защищать ваши интересы, способствовать росту экономики, писать такие законы, которые увеличат ваши пенсии и зарплаты. Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию" , - сказал председатель кабмина после голосования.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761105063.html
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в мире, киргизия, бишкек
08:43 28.11.2021 (обновлено: 09:24 28.11.2021)
Премьер Киргизии рассказал о парламентских выборах
Премьер Киргизии Жапаров: администрация президента и правительство не вмешивались в выборы
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости.
Администрация президента Киргизии
и кабмин республики впервые не вмешивались в выборный процесс, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.
В воскресенье председатель кабмина проголосовал на выборах парламента на избирательном участке № 1142 Бишкека
, расположенном в здании средней общеобразовательной школы-интерната № 71.
"Мы имеем право избирать и быть избранным. Надеюсь, вы сделаете достойный выбор и изберете депутатов, которые будут защищать ваши интересы, способствовать росту экономики, писать такие законы, которые увеличат ваши пенсии и зарплаты. Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию" , - сказал председатель кабмина после голосования.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.