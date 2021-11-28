https://ria.ru/20211128/khanuku-1760896588.html

В России встречают "Праздник огней" - Хануку

В России встречают "Праздник огней" - Хануку - РИА Новости, 28.11.2021

В России встречают "Праздник огней" - Хануку

Иудеи в России и по всему миру вечером в воскресенье встречают Хануку - один из важнейших религиозных праздников. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T00:01

2021-11-28T00:01

2021-11-28T00:01

религия

справки

иерусалим

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Иудеи в России и по всему миру вечером в воскресенье встречают Хануку - один из важнейших религиозных праздников. Ханука, праздник света и огней, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают ритуальные светильники — меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2015 году иудеи начинают праздновать Хануку 5 декабря с заходом солнца.Название праздника происходит от выражений "хануккат ха-баит" (освящение Храма) или "хануккат бейт Хашмонаим" (освящение дома Хасмонеев). Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием 167 г. до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот), евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм.В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но масла для светильника оказалось совсем мало (на изготовление нового елея, по еврейской традиции, требуется восемь дней). Когда же с его помощью зажгли менору, то огонь горел без перерыва все восемь дней, пока готовилось новое масло.В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в праздничном восьмисвечнике.Ханука — праздник веселый и радостный. Издавна сложился обычай устраивать в дни Хануки более обильные, чем обычно, трапезы, сопровождать их традиционными песнями, сложенными в честь этого праздника, и рассказывать о чудесах, которые Всевышний совершил для предков в те дни. В дни Хануки запрещено поститься, оплакивать умерших. Накануне Хануки и на следующий день после ее окончания поститься разрешено. В дни Хануки разрешено работать. Но, согласно древнему обычаю, все время, пока горят ханукальные светильники, женщины не работают.В дни Хануки принято готовить традиционную ханукальную еду: картофельные оладьи (латкес) и пончики. С Ханукой связан и способ их приготовления с использованием растительного масла, что напоминает о ханукальном чуде. Также едят молочное — в особенности блюда, приготовленные из сыра.В число праздничных традиций входит дарение детям игрушек или денег. По обычаю, в ночь на четвертый или пятый день Хануки родители дают детям (независимо от их возраста) "ханукальные деньги", которые, в принципе, могут быть ими использованы по своему усмотрению. Однако часть этих денег надо отдать на благотворительность.Среди других обычаев праздника — игры в орехи, ханукальный четырехгранный волчок ("свивон", "дрейдел") и др. Однако, азартных игр (карты и т. п.) в эти дни следует избегать.Главный обычай Хануки — Хинух (воспитание — однокоренное со словом "Ханука") — воспитание как детей, так и всего народа. Его задача — добиться того, чтобы евреи не забывали о милости, оказанной им Всевышним, прославляли его и исполняли его заповеди.

https://ria.ru/20201211/khanuka-1588698902.html

https://ria.ru/20210907/evrei-1749008586.html

https://ria.ru/20191223/1562718911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, иерусалим