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Постпред России в Вене оценил переговоры по ядерной сделке с Ираном
Постпред России в Вене оценил переговоры по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 28.11.2021
Постпред России в Вене оценил переговоры по ядерной сделке с Ираном
Необходимо приложить все усилия для успешного завершения переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном, возможности договориться сохраняются, заявил РИА РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:06
2021-11-28T14:06
политика
иран
михаил ульянов
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Необходимо приложить все усилия для успешного завершения переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном, возможности договориться сохраняются, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Очередной раунд венских переговоров стартует в понедельник, 29 ноября."Настрой позитивный, в том смысле, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы успешно завершить переговоры, потому что альтернатива этому варьируется от плохой до очень плохой. Возможности для того, чтобы договориться, пока еще сохраняются. Что касается завтрашнего дня, в первую очередь хотелось бы послушать, с чем наши иранские партнеры придут на седьмой раунд", - сообщил Ульянов РИА Новости.Начинающийся 29 ноября раунд станет седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Эбрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.
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политика, иран, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
14:06 28.11.2021
 
Постпред России в Вене оценил переговоры по ядерной сделке с Ираном

Постпред России в Вене Ульянов оценил переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном

© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Hamid Foroutan
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ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Необходимо приложить все усилия для успешного завершения переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном, возможности договориться сохраняются, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Очередной раунд венских переговоров стартует в понедельник, 29 ноября.
"Настрой позитивный, в том смысле, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы успешно завершить переговоры, потому что альтернатива этому варьируется от плохой до очень плохой. Возможности для того, чтобы договориться, пока еще сохраняются. Что касается завтрашнего дня, в первую очередь хотелось бы послушать, с чем наши иранские партнеры придут на седьмой раунд", - сообщил Ульянов РИА Новости.
Начинающийся 29 ноября раунд станет седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Эбрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.
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ПолитикаИранМихаил УльяновСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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