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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/horoscope-1760954423.html
Верим в лучшее! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре
Верим в лучшее! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре - РИА Новости, 28.11.2021
Верим в лучшее! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре
Астролог Афина Антарес рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре. По ее словам, благодаря тому, что этот месяц пройдет под покровительством... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T06:46
2021-11-28T06:46
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Астролог Афина Антарес рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре. По ее словам, благодаря тому, что этот месяц пройдет под покровительством оптимистичного и веселого Стрельца, он непременно вселит во всех чувство надежды на будущее. Однако с некоторыми Вселенная все же поиграет в чехарду. Для Овнов первая половина декабря станет прекрасным времени для того, чтобы попутешествовать или записаться на какие-нибудь курсы или мастер-классы. Однако в карьере будет напряженно. Внезапно Овнам станет важно то, о чем о нем думают другие. Но у представителей этого знака будет возможность, все переосмыслить и разобраться в себе и своей роли в обществе. У Тельцов в декабре начинается новый этап. Скорее всего, они получат большой урок на работе и в личной жизни. Афина Антарес советует обратить внимание на 11 и 25 декабря. В эти дни надо будет полагаться на свои силы. У одиноких Тельцов могут начаться глубокие кармические отношения после мимолетного влечения. Если Близнецы хотят начать все с нуля, то мощное солнечное затмение 3 декабря предоставит им эту возможность. Так же, как и полнолуние, которое произойдет в декабре. А 18 декабря их желание быть увиденными и услышанными только усилится. Астролог рекомендует Близнецам не стесняться ставить себя на первое место, при этом уважая границы других людей. Раков одолеют разные сомнения, в том числе связанные с личной жизнью. Но вместо того, чтобы действовать Афина Антарес советует сесть и понаблюдать за происходящим. Как бы трудно это ни было, декабрь — прекрасная возможность раз и навсегда разобраться с более глубокими романтическими проблемами, чтобы в предстоящем году Раки смогли перейти к лучшему этапу в отношениях. Львов ждут развлечения, веселье и встречи с друзьями. Антарес рекомендует использовать эту космическую энергию и ходить на званые обеды и другие мероприятия, которые Львы посчитают интересными. Декабрь — важный месяц для Дев. К ним будет приковано много внимания за хорошо выполненную работу или завершающийся проект. По словам астролога, трудолюбивые Девы это заслужили. Однако если в этот период им предложат новую работу или должность, лучше потянуть время, прежде чем принять решение. У Весов первая половина декабря пройдет легко, а вот вторая принесет некоторые трудности. Скорее всего, из прошлого всплывут старые проблемы. А начиная с 19 декабря Весам придется пересмотреть свою жизнь, чтобы найти эмоциональную и духовную поддержку, в которой этот знак нуждается. После перемен, произошедших в ноябре, Скорпионам предстоит спуститься с небес на землю и заняться самокопанием — провести в себе так называемый "капитальный ремонт".У Стрельцов будет прекрасная возможность начать все заново. Астролог советует не упускать этот шанс и расставить цели на год вперед, а с 13 декабря самое время для самоутверждения. А вот в финансовом плане будут проблемы. Поэтому в ближайшее время лучше не покупать дорогостоящие вещи и не тратить деньги легкомысленно. Афина Антарес советует Козерогам в первую половину декабря использовать благоприятную энергию этого, чтобы восстановить силы и отдохнуть. Начиная с 21 декабря Козероги станут более активными. Они также почувствуют необходимость глубже погрузиться в свои идеи и желания и переосмыслить то, как видят себя и взаимодействуют с внешним миром. Астролог призывает представителей этого знака начать разгадывать эту новую версию себя. Водолеи будут рады узнать, что декабрь принесет им меньше напряжения и препятствий, по сравнению с предыдущими месяцами. Однако у представителей этого знака могут возникнуть серьезные вопросы об их будущем. Антарес советует не делать решительных шагов в этом месяце — для них еще не время. А 28 декабря Водолеи могут получить неожиданный приятный подарок, который вызовет у них улыбку и позволит отлично встретить Новый год. У Рыб предстоящий месяц начнется с напряженной ноты в карьере. Переосмыслить придется и некоторые из своих связей. Однако за два дня конца 2021 года в созвездие Рыб войдет Юпитер. В новом году он позволит представителям этого знака воплотить в жизнь все мечты.
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https://ria.ru/20210829/astrologiya-1747633842.html
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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп
06:46 28.11.2021
 
Верим в лучшее! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре

Верим в лучшее! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре

© Depositphotos / AndrewLozovyiАстролог, держащий камни со знаками зодиака
Астролог, держащий камни со знаками зодиака - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Астролог Афина Антарес рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре. По ее словам, благодаря тому, что этот месяц пройдет под покровительством оптимистичного и веселого Стрельца, он непременно вселит во всех чувство надежды на будущее. Однако с некоторыми Вселенная все же поиграет в чехарду.
Для Овнов первая половина декабря станет прекрасным времени для того, чтобы попутешествовать или записаться на какие-нибудь курсы или мастер-классы. Однако в карьере будет напряженно. Внезапно Овнам станет важно то, о чем о нем думают другие. Но у представителей этого знака будет возможность, все переосмыслить и разобраться в себе и своей роли в обществе.
У Тельцов в декабре начинается новый этап. Скорее всего, они получат большой урок на работе и в личной жизни. Афина Антарес советует обратить внимание на 11 и 25 декабря. В эти дни надо будет полагаться на свои силы. У одиноких Тельцов могут начаться глубокие кармические отношения после мимолетного влечения.
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Раков одолеют разные сомнения, в том числе связанные с личной жизнью. Но вместо того, чтобы действовать Афина Антарес советует сесть и понаблюдать за происходящим. Как бы трудно это ни было, декабрь — прекрасная возможность раз и навсегда разобраться с более глубокими романтическими проблемами, чтобы в предстоящем году Раки смогли перейти к лучшему этапу в отношениях.
Львов ждут развлечения, веселье и встречи с друзьями. Антарес рекомендует использовать эту космическую энергию и ходить на званые обеды и другие мероприятия, которые Львы посчитают интересными.
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У Весов первая половина декабря пройдет легко, а вот вторая принесет некоторые трудности. Скорее всего, из прошлого всплывут старые проблемы. А начиная с 19 декабря Весам придется пересмотреть свою жизнь, чтобы найти эмоциональную и духовную поддержку, в которой этот знак нуждается.
После перемен, произошедших в ноябре, Скорпионам предстоит спуститься с небес на землю и заняться самокопанием — провести в себе так называемый "капитальный ремонт".
У Стрельцов будет прекрасная возможность начать все заново. Астролог советует не упускать этот шанс и расставить цели на год вперед, а с 13 декабря самое время для самоутверждения. А вот в финансовом плане будут проблемы. Поэтому в ближайшее время лучше не покупать дорогостоящие вещи и не тратить деньги легкомысленно.
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Водолеи будут рады узнать, что декабрь принесет им меньше напряжения и препятствий, по сравнению с предыдущими месяцами. Однако у представителей этого знака могут возникнуть серьезные вопросы об их будущем. Антарес советует не делать решительных шагов в этом месяце — для них еще не время. А 28 декабря Водолеи могут получить неожиданный приятный подарок, который вызовет у них улыбку и позволит отлично встретить Новый год.
У Рыб предстоящий месяц начнется с напряженной ноты в карьере. Переосмыслить придется и некоторые из своих связей. Однако за два дня конца 2021 года в созвездие Рыб войдет Юпитер. В новом году он позволит представителям этого знака воплотить в жизнь все мечты.
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