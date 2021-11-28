https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761158107.html
"Как молоды мы были": умер Александр Градский
"Как молоды мы были": умер Александр Градский - РИА Новости, 28.11.2021
"Как молоды мы были": умер Александр Градский
Умер певец и композитор Александр Градский. Народный артист скончался от инфаркта головного мозга. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.
2021-11-28T18:12
2021-11-28T18:12
2021-11-28T18:12
видео
александр градский
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761157926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7964e768204a8a777dd4f153b4b4af41.jpg
Градский – обладатель удивительного голоса. Ему были подвластны любые жанры: опера, эстрада и даже рок. Он написал более чем 200 песен, многие из которых на собственные стихи. Автор музыки к десяткам фильмов и мультфильмов, рок-операм и балетам. В последние годы Александр Градский был наставником молодых исполнителей в музыкальном шоу "Голос".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761157926_304:0:1744:1080_1920x0_80_0_0_19c2e3d9620c2f058fc8cb9ffbf6fad4.jpg
"Как молоды мы были": умер Александр Градский
Умер певец и композитор Александр Градский. Народный артист скончался от инфаркта головного мозга. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Градский – обладатель удивительного голоса. Ему были подвластны любые жанры: опера, эстрада и даже рок. Он написал более чем 200 песен, многие из которых на собственные стихи. Автор музыки к десяткам фильмов и мультфильмов, рок-операм и балетам. В последние годы Александр Градский был наставником молодых исполнителей в музыкальном шоу "Голос".
2021-11-28T18:12
true
PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, александр градский, умер александр градский, видео
"Как молоды мы были": умер Александр Градский
Умер певец и композитор Александр Градский. Народный артист скончался от инфаркта головного мозга. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.