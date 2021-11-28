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"Как молоды мы были": умер Александр Градский

"Как молоды мы были": умер Александр Градский - РИА Новости, 28.11.2021

"Как молоды мы были": умер Александр Градский

Умер певец и композитор Александр Градский. Народный артист скончался от инфаркта головного мозга. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

2021-11-28T18:12

2021-11-28T18:12

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александр градский

умер александр градский

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Градский – обладатель удивительного голоса. Ему были подвластны любые жанры: опера, эстрада и даже рок. Он написал более чем 200 песен, многие из которых на собственные стихи. Автор музыки к десяткам фильмов и мультфильмов, рок-операм и балетам. В последние годы Александр Градский был наставником молодых исполнителей в музыкальном шоу "Голос".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Как молоды мы были": умер Александр Градский Умер певец и композитор Александр Градский. Народный артист скончался от инфаркта головного мозга. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Градский – обладатель удивительного голоса. Ему были подвластны любые жанры: опера, эстрада и даже рок. Он написал более чем 200 песен, многие из которых на собственные стихи. Автор музыки к десяткам фильмов и мультфильмов, рок-операм и балетам. В последние годы Александр Градский был наставником молодых исполнителей в музыкальном шоу "Голос". 2021-11-28T18:12 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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