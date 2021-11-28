https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761118360.html

"Прощай, Саша": коллеги Градского скорбят по артисту

"Прощай, Саша": коллеги Градского скорбят по артисту - РИА Новости, 28.11.2021

"Прощай, Саша": коллеги Градского скорбят по артисту

Коллеги Александра Градского выражают соболезнования семье и близким композитора и вспоминают, каким он был. Артиста не стало сегодня ночью. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:52

2021-11-28T11:52

2021-11-28T18:51

шоубиз

дима билан (виктор белан)

надежда бабкина

александр градский

гарик харламов (игорь)

умер александр градский

шоу "голос"

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Коллеги Александра Градского выражают соболезнования семье и близким композитора и вспоминают, каким он был. Артиста не стало сегодня ночью. Дима Билан в своем Instagram вспомнил совместные съемки проекта "Голос", оба были в креслах наставников первых сезонов и нынешнего юбилейного. "На последних съемках буквально 10 дней назад Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. Мне тогда было 16-17 лет, и он вспоминал меня , юного… Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир!А я, видимо, чувствовал и прощался… Прощайте , Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!" – написал Дмитрий Билан. Еще одна наставница шоу "Голос" Пелагея назвала Градского мастером и отметила, что он был порядочным, принципиальным и трогательным человеком. "Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин голос.Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас. Как любят Родину – всегда", – поделилась Пелагея. Победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова, наставником которой был Градский, также выразила соболезнования. "Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить Вас. Спасибо за все", – написала Гарипова. Лариса Долина назвала Градского "эпохой" и отметила, что пока не может осознать его уход. "Трудно переоценить вклад этого Артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство. А ещё Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ.Страшная утрата. Прощай, Саша, покойся с миром…", – сказала Долина. Лолита вспомнила, как познакомилась с Градским, и поблагодарила его за советы. "Саша, я Вас знаю с моих 16 лет.. Мне так повезло быть представленной Вам за кулисами родителями. Всю мою жизнь Вы относились ко мне как к маленькой девчонке при первой встрече. Мудрые советы, которые Вы дали мне на вашей кухне относительно моей личной жизни, – я пытаюсь им следовать", – отметила Лолита. Надежда Бабкина опубликовала архивное видео Градского и коротко подписала: "Прощай, Саша..."Гарик Харламов присоединился к своим коллегам и выразил соболезнования. "Мои глубочайшие соболезнования родным и близким … да и всем нам", – написал Харламов. Максим Галкин отметил, что Градского будет не хватать на экранах и в жизни. "Яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный, категоричный. Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно", – поделился Галкин. О смерти Александра Борисовича Градского стало известно сегодня ночью. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19 – на днях его госпитализировали с инфарктом.

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761110400.html

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