https://ria.ru/20211128/geolokatsiya-1761174050.html

Правительство Израиля одобрило отслеживание геолокации носителей "омикрона"

Правительство Израиля одобрило отслеживание геолокации носителей "омикрона" - РИА Новости, 28.11.2021

Правительство Израиля одобрило отслеживание геолокации носителей "омикрона"

Израильское правительство одобрило отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных новым штаммом COVID "омикрон", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T20:39

2021-11-28T20:39

2021-11-28T20:39

распространение коронавируса

в мире

израиль

африка

коронавирус covid-19

нафтали беннет

омикрон-штамм коронавируса

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Израильское правительство одобрило отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных новым штаммом COVID "омикрон", сообщает пресс-служба главы правительства."Правительство одобрило сегодня, 28 ноября 2021 года, отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения", - говорится в сообщении.Решение будет действовать до полуночи следующего четверга, 2 декабря.Пресс-служба отмечает, что эти меры будут "применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было в предыдущие волны, не идет". Кроме того, Служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции.Ранее сообщалось, что Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма COVID-19 "омикрон". Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо будет сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продлится трое суток, для непривитых - семь дней в случае негативного повторного теста и 14 дней без него. Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны Африки), придется проходить карантин в специализированных отелях. Кроме того, комиссия министров приняла решение о цифровой слежке подтвержденными носителями нового штамма "омикрон".В пятницу утром сообщалось, что в Израиле обнаружен случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке. Кроме того, есть подозрение о заражении еще нескольких человек, они сдали тесты и ожидают результаты на самоизоляции.Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в пятницу днем отметил, что страна находится "на грани чрезвычайной ситуации" и призвал всех "быть полностью готовыми к круглосуточной работе".

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html

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израиль

африка

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в мире, израиль, африка, коронавирус covid-19, нафтали беннет, омикрон-штамм коронавируса