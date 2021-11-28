https://ria.ru/20211128/eskalatsiya-1761128300.html

Посол заявил о риске военной эскалации между Россией и Западом

Посол заявил о риске военной эскалации между Россией и Западом - РИА Новости, 28.11.2021

Посол заявил о риске военной эскалации между Россией и Западом

Риск военной эскалации с Западом на восточной границе существует, ее нужно предотвратить, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:37

2021-11-28T13:37

2021-11-28T13:42

безопасность

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россия

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андрей келин

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ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Риск военной эскалации с Западом на восточной границе существует, ее нужно предотвратить, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.Ранее глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что напряженность между Россией и странами Запада может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности".Комментируя высказывания Картера, российский посол сказал в эфире радио Times: "Да, я согласен, существует риск войны из-за просчетов на нашей восточной границе, и это последнее, чего бы мы хотели. Нам нужно предотвратить такого рода эскалацию, если она будет происходить". При этом он добавил, что риски не такие серьезные, как во времена холодной войны.По его словам, Россия озвучила западным партнерам конкретные предложения по военной линии, как этого можно достичь. "Такие переговоры должны быть продолжены, нам нужно прийти к деэскалации. Предложения с нашей стороны есть, но они должны быть проанализированы, и на них должен быть дан ответ. Пока мы, к сожалению, не получили ответа", - отметил Келин.При этом он подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину, это уже неоднократно заявляли российские власти.Посол указал на более высокий риск войны в настоящее время на Украине в связи с нестабильностью на линии соприкосновения в Донбассе. Отвечая на вопрос о возможном ответе России в случае, если войска НАТО продвинутся к границе Украины с Россией, Келин отметил: "Это будет очередной эскалацией, следует быть к этому готовыми. Кроме того, мы должны понимать, какова цель – защита или нападение на Россию, любой военный человек ожидал бы такого риска".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/udar-1761054581.html

https://ria.ru/20211125/bombardirovschiki-1760575085.html

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безопасность, лондон, россия, нато, андрей келин