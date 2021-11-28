https://ria.ru/20211128/donbass-1761115624.html

В ЛНР заявили, что на помощь ВСУ прибыли иностранные саперы

В ЛНР заявили, что на помощь ВСУ прибыли иностранные саперы - РИА Новости, 28.11.2021

В ЛНР заявили, что на помощь ВСУ прибыли иностранные саперы

В Донбасс прибыли британские и американские саперы для обследования и разминирования подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:22

2021-11-28T11:22

2021-11-28T11:22

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

счастье (город)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425985_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_eb88de880b2f964a6b28ddf8468fb348.jpg

ЛУГАНСК, 28 ноя — РИА Новости. В Донбасс прибыли британские и американские саперы для обследования и разминирования подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании дорог вблизи населенных пунктов в Донбассе."В зоне ответственности... бригады (ВС Украины – ред.) вблизи населенного пункта Счастье отмечены работы по разминированию местности представителями британо-американской организации HALO Trust", - заявил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20211128/donbass-1761110767.html

https://ria.ru/20211128/reb-1761113661.html

киев

луганская народная республика

счастье (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр