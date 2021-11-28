https://ria.ru/20211128/donbass-1761115624.html
В ЛНР заявили, что на помощь ВСУ прибыли иностранные саперы
В ЛНР заявили, что на помощь ВСУ прибыли иностранные саперы - РИА Новости, 28.11.2021
В ЛНР заявили, что на помощь ВСУ прибыли иностранные саперы
В Донбасс прибыли британские и американские саперы для обследования и разминирования подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:22
2021-11-28T11:22
2021-11-28T11:22
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
счастье (город)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 ноя — РИА Новости. В Донбасс прибыли британские и американские саперы для обследования и разминирования подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании дорог вблизи населенных пунктов в Донбассе."В зоне ответственности... бригады (ВС Украины – ред.) вблизи населенного пункта Счастье отмечены работы по разминированию местности представителями британо-американской организации HALO Trust", - заявил представитель пресс-службы.
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киев
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что на помощь ВСУ прибыли иностранные саперы
В ЛНР утверждают, что в Донбасс прибыли иностранные саперы для помощи украинским силовикам