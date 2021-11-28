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В Ростовской области проверят информацию о супругах, избивающих своих детей
В Ростовской области проверят информацию о супругах, избивающих своих детей - РИА Новости, 28.11.2021
В Ростовской области проверят информацию о супругах, избивающих своих детей
Следователи организовали проверку информации, опубликованной в СМИ, о том, что муж и жена из села в Ростовской области бьют и мало кормят своих маленьких детей, РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T15:35
2021-11-28T15:35
2021-11-28T15:35
происшествия
артемовский
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации, опубликованной в СМИ, о том, что муж и жена из села в Ростовской области бьют и мало кормят своих маленьких детей, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."В ряде СМИ опубликована информация, из которой следует, что в Артемовском сельском поселении родители четырех несовершеннолетних мальчиков систематически избивают их и не пускают в школу. Кроме того, дети не получают необходимого питания", - сказал он.Для проверки этой информации следователи организовали проверку. Прокуратура Ростовской области также организовала "проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями и органами системы профилактики своих обязанностей".
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происшествия, артемовский, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ростовской области проверят информацию о супругах, избивающих своих детей
СК по Ростовской области проверит информацию о супружеской паре, избивающей своих детей