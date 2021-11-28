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В Белоруссии сообщили, что в больницах находятся десять беженцев
В Белоруссии сообщили, что в больницах находятся десять беженцев - РИА Новости, 28.11.2021
В Белоруссии сообщили, что в больницах находятся десять беженцев
Минздрав Белоруссии сообщил, что в больницах города Гродно находятся на лечении и обследованиях 10 беженцев из транспортно-логистического центра у польской... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:40
2021-11-28T17:09
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
министерство здравоохранения белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что в больницах города Гродно находятся на лечении и обследованиях 10 беженцев из транспортно-логистического центра у польской границы."Сейчас в больницах Гродно находятся на стационарном лечении и обследованиях 10 граждан из числа беженцев, которые проживают в логистическом центре на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении в telegram-канале министерства.Уточняется, что семь из 10 пациентов - дети, их состояние стабильное. Также в больницах находятся трое взрослых. "Двое - уже вторую неделю. Еще один взрослый пациент был госпитализирован вчера с подозрением на пневмонию. При обследовании пневмония была исключена. Сегодня планируется на выписку", - сообщило министерство.Там подчеркнули, что на сегодняшний момент все пациенты, которым проводился тест на антиген, показывают отрицательный результат на коронавирус.Всего, согласно сообщению, за время существования стихийного лагеря беженцев, консультативная медицинская помощь была оказана более тысячи беженцам, а лечение получили более 100 мигрантов.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в транспортно-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:40 28.11.2021 (обновлено: 17:09 28.11.2021)
 
В Белоруссии сообщили, что в больницах находятся десять беженцев

Минздрав Белоруссии сообщил, что в больницах находятся десять беженцев с польской границы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из продовольственной палатки в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Женщина выходит из продовольственной палатки в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что в больницах города Гродно находятся на лечении и обследованиях 10 беженцев из транспортно-логистического центра у польской границы.
"Сейчас в больницах Гродно находятся на стационарном лечении и обследованиях 10 граждан из числа беженцев, которые проживают в логистическом центре на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении в telegram-канале министерства.
Уточняется, что семь из 10 пациентов - дети, их состояние стабильное. Также в больницах находятся трое взрослых. "Двое - уже вторую неделю. Еще один взрослый пациент был госпитализирован вчера с подозрением на пневмонию. При обследовании пневмония была исключена. Сегодня планируется на выписку", - сообщило министерство.
Там подчеркнули, что на сегодняшний момент все пациенты, которым проводился тест на антиген, показывают отрицательный результат на коронавирус.
Всего, согласно сообщению, за время существования стихийного лагеря беженцев, консультативная медицинская помощь была оказана более тысячи беженцам, а лечение получили более 100 мигрантов.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в транспортно-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоМинистерство здравоохранения БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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