Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211127/yaroslavl-1761029880.html
Число автобусов в Ярославле увеличится в 1,5 раза, заявил Евраев
Число автобусов в Ярославле увеличится в 1,5 раза, заявил Евраев - РИА Новости, 27.11.2021
Число автобусов в Ярославле увеличится в 1,5 раза, заявил Евраев
Количество автобусов на городских маршрутах Ярославля увеличится в полтора раза, это позволит людям ездить не в переполненных автобусах и не мерзнуть на... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:55
2021-11-27T13:55
ярославская область
общество
ярославль
ярославская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Количество автобусов на городских маршрутах Ярославля увеличится в полтора раза, это позволит людям ездить не в переполненных автобусах и не мерзнуть на остановках, заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Правительство региона информирует, что по итогам переговоров Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза."До конца следующей недели новые перевозчики должны вывести на городские маршруты около 140 автобусов. До 15 декабря еще 110. Это именно то количество, которого не хватало городу для нормальной работы транспорта. Потому что мы не хотим немножко улучшить ситуацию. Мы хотим ее улучшить кардинально. Чтобы люди могли ездить не в переполненных автобусах и не мерзли на остановках", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.Врио губернатора сообщил, что прибытие новых автобусов потребует привлечения порядка 400 водителей. Пока перевозчики командируют своих людей, но в дальнейшем, подчеркнул Евраев, на автобусах будут работать местные водители.По его словам, оценивать работу транспорта планируется в том числе и благодаря отзывам горожан. "Я смотрю, что происходит, в том числе, в своих соцсетях, получаю информацию от центра управления регионом, из СМИ. Мы рассчитываем, что ярославцы уже в конце следующей недели должны почувствовать первые позитивные изменения", - подчеркнул Евраев.
https://ria.ru/20211124/yaroslavl-1760486421.html
https://ria.ru/20210921/shkola-1751097667.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbdcfcab81b8a0dd0b4c148d0ade5aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ярославль, ярославская область, михаил евраев
13:55 27.11.2021
 
Число автобусов в Ярославле увеличится в 1,5 раза, заявил Евраев

Врио губернатора Евраев заявил, что в Ярославле число автобусов увеличится в 1,5 раза

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Количество автобусов на городских маршрутах Ярославля увеличится в полтора раза, это позволит людям ездить не в переполненных автобусах и не мерзнуть на остановках, заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Правительство региона информирует, что по итогам переговоров Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 11:58Ярославская область
В Ярославле создадут региональный центр футбола РФС
"До конца следующей недели новые перевозчики должны вывести на городские маршруты около 140 автобусов. До 15 декабря еще 110. Это именно то количество, которого не хватало городу для нормальной работы транспорта. Потому что мы не хотим немножко улучшить ситуацию. Мы хотим ее улучшить кардинально. Чтобы люди могли ездить не в переполненных автобусах и не мерзли на остановках", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора сообщил, что прибытие новых автобусов потребует привлечения порядка 400 водителей. Пока перевозчики командируют своих людей, но в дальнейшем, подчеркнул Евраев, на автобусах будут работать местные водители.
"Естественно, встает вопрос оплаты перевозчикам… Мы договорились, что будем платить, как положено, своевременно. У города сейчас таких возможностей нет, поэтому мы выделяем средства из областного бюджета. И хотим, чтобы перевозчики качественно работали", - сказал врио губернатора.
По его словам, оценивать работу транспорта планируется в том числе и благодаря отзывам горожан. "Я смотрю, что происходит, в том числе, в своих соцсетях, получаю информацию от центра управления регионом, из СМИ. Мы рассчитываем, что ярославцы уже в конце следующей недели должны почувствовать первые позитивные изменения", - подчеркнул Евраев.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 11:23Ярославская область
В Дзержинском районе Ярославля построят новую школу
 
Ярославская областьОбществоЯрославльЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт назвал три валюты, в которые нельзя вкладываться
03:16Кулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностей
03:06Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Лента новостейМолния
Эксперт назвал три валюты, в которые нельзя вкладыватьсяКулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностейНазваны три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсииКулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса