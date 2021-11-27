https://ria.ru/20211127/yaroslavl-1761029880.html

Число автобусов в Ярославле увеличится в 1,5 раза, заявил Евраев

Число автобусов в Ярославле увеличится в 1,5 раза, заявил Евраев - РИА Новости, 27.11.2021

Число автобусов в Ярославле увеличится в 1,5 раза, заявил Евраев

Количество автобусов на городских маршрутах Ярославля увеличится в полтора раза, это позволит людям ездить не в переполненных автобусах и не мерзнуть на... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:55

2021-11-27T13:55

2021-11-27T13:55

ярославская область

общество

ярославль

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Количество автобусов на городских маршрутах Ярославля увеличится в полтора раза, это позволит людям ездить не в переполненных автобусах и не мерзнуть на остановках, заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Правительство региона информирует, что по итогам переговоров Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза."До конца следующей недели новые перевозчики должны вывести на городские маршруты около 140 автобусов. До 15 декабря еще 110. Это именно то количество, которого не хватало городу для нормальной работы транспорта. Потому что мы не хотим немножко улучшить ситуацию. Мы хотим ее улучшить кардинально. Чтобы люди могли ездить не в переполненных автобусах и не мерзли на остановках", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.Врио губернатора сообщил, что прибытие новых автобусов потребует привлечения порядка 400 водителей. Пока перевозчики командируют своих людей, но в дальнейшем, подчеркнул Евраев, на автобусах будут работать местные водители.По его словам, оценивать работу транспорта планируется в том числе и благодаря отзывам горожан. "Я смотрю, что происходит, в том числе, в своих соцсетях, получаю информацию от центра управления регионом, из СМИ. Мы рассчитываем, что ярославцы уже в конце следующей недели должны почувствовать первые позитивные изменения", - подчеркнул Евраев.

https://ria.ru/20211124/yaroslavl-1760486421.html

https://ria.ru/20210921/shkola-1751097667.html

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общество, ярославль, ярославская область, михаил евраев