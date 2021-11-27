https://ria.ru/20211127/vzryv-1761070862.html

Врио главы МЧС прокомментировал взрыв на шахте в Кузбассе

Врио главы МЧС прокомментировал взрыв на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 27.11.2021

Врио главы МЧС прокомментировал взрыв на шахте в Кузбассе

Взрыв на шахте в Кузбассе однозначно свидетельствует о нарушении какого-то технологического процесса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:12

2021-11-27T21:12

2021-11-27T21:22

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрыв на шахте в Кузбассе однозначно свидетельствует о нарушении какого-то технологического процесса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Однозначно можно утверждать, что если происходит вот это нежное слово "хлопок", совершенно неадекватное, а попросту взрыв, то это значит, к этому привело нарушение какого-то технологического процесса. Взрыв просто так не происходит. Это нарушение технологического процесса", - сказал Чуприян в эфире "Соловьев LIVE".Он уточнил, что, предположительно, речь идет о том, что средства объективного контроля где-то не сработали.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

https://ria.ru/20211127/prichina-1761070691.html

кемеровская область

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кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе